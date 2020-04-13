Повседневное использование масок или других средств индивидуальной защиты после пандемии коронавируса COVID-19 станет новой нормой жизни.

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Такое мнение в интервью ВВС высказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам COVID-19 Дэвид Набарро. "Я уверен, что какая-то форма личной защиты станет нормой", – сказал он.

Медицинская маска. Иллюстрация The Signal

Это станет жизненной необходимостью, отметил Набарро, ведь пока что неизвестно, когда будет изобретена вакцина от коронавируса и как организм человека отреагирует на лечение.

"Нам всем придется учиться жить с новой реальностью", – заявил представитель ВОЗ.

Прежде всего масками, по словам Набарро, должны быть обеспечены медики, которые лечат пациентов с коронавирусом, а также сами больные. Однако, поскольку точное количество носителей вируса пока не определено, защита лица необходима всем без исключения, считает эксперт.

Дэвид Набарро Politicshome.com

Как сообщал OBOZREVATEL, создание вакцины от нового коронавируса требует финансирования в сумме порядка 100 миллионов долларов, считает доктор биологических наук, профессор Сергей Комисаренко.