В ВОЗ заявили, что ношение масок станет новой нормой
Повседневное использование масок или других средств индивидуальной защиты после пандемии коронавируса COVID-19 станет новой нормой жизни.
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Такое мнение в интервью ВВС высказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам COVID-19 Дэвид Набарро. "Я уверен, что какая-то форма личной защиты станет нормой", – сказал он.
Это станет жизненной необходимостью, отметил Набарро, ведь пока что неизвестно, когда будет изобретена вакцина от коронавируса и как организм человека отреагирует на лечение.
"Нам всем придется учиться жить с новой реальностью", – заявил представитель ВОЗ.
Прежде всего масками, по словам Набарро, должны быть обеспечены медики, которые лечат пациентов с коронавирусом, а также сами больные. Однако, поскольку точное количество носителей вируса пока не определено, защита лица необходима всем без исключения, считает эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL, создание вакцины от нового коронавируса требует финансирования в сумме порядка 100 миллионов долларов, считает доктор биологических наук, профессор Сергей Комисаренко.