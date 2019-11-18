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18 ноября • обновлено в 15:45
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"Нормандская встреча": Портников указал на хитрость Путина

1.8т
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Саммит в "нормандском формате", провести который так стремятся лидеры Украины, Франции и Германии, совсем не нужен четвертой стране-участнику – России, в частности ее президенту Владимиру Путину.

Такое убеждение высказал журналист Виталий Портников в своей статье на "Эспрессо". По его словам, ситуация вокруг подготовки к "нормандской встрече" выглядит беспрецедентной с дипломатической точки зрения.

"Представители президентов Франции, Украины, федерального канцлера Германии подтверждают согласованную дату встречи в Париже. И только в Кремле то заявляют, что никакой точной даты пока нет, то подтверждают, что саммит состоится", – отметил он.

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Встреча в "нормандском формате" запланирована на 9 мая в Париже

Встреча в "нормандском формате" запланирована на 9 мая в Париже

Портников подчеркнул, что слова прес-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова о подготовке к саммиту на самом деле ничего не значат. Поскольку он действительно может пройти или 9 декабря, или до конца года, а может и вообще не состояться. Ведь это лишь констатация факта, кому именно нужна эта встреча.

"Она нужна Владимиру Зеленскому, чтобы продемонстрировать своим избирателям, что прилагаются все усилия для достижения мира. И нужна Эммануэлю Макрону – ради подтверждения претензий на роль европейского лидера. В меньшей степени нужна Ангеле Меркель – хотя канцлер и заинтересована в том, чтобы "нормандский формат" привел к миру, она прекрасно понимает, что саммит в Париже мир не приблизит. А Владимиру Путину эта встреча не нужна. От слова "вообще", – считает журналист.

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Он отметил, что российский президент не заинтересован в мире с Украиной. Что же касается стабилизации отношений с Западом, то заинтересован – но отнюдь не ценой отказа от украинских земель.

"Путин не заинтересован в мире с Украиной", – Виталий Портников

"Путин не заинтересован в мире с Украиной", – Виталий Портников

"Да и вообще эта стабилизация зависит не от результатов саммита в "нормандском формате" и даже не от прекращения войны в Украине, а от результатов президентских выборов США и парламентских – в Германии. В отличие от Зеленского и Макрона, Путин умеет смотреть вперед – просто потому, что у него еще очень много времени", – объясняет Портников.

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По его словам, глава страны-агресора "выжимает" из самой подготовки к саммиту в "нормандском формате" столько, сколько может. Он подталкивает Зеленского ко все новым уступкам, рассчитывая на усиление конфронтации между главой Украины и гражданским обществом. А также подталкивает Макрона к давлению на Зеленского и добивается выгодных для "Газпрома" голосований в бундестаге.

"Самым поведением Путин как бы говорит – если вам нужна эта встреча, прогибайтесь, а я посмотрю, хорошо ли вы это делаете. Своими же последними маневрами он вообще поставил партнеров в идиотскую ситуацию. Но это – не свидетельство его силы. Это – свидетельство нашей слабости", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце этого месяца – 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что саммит должен состояться до конца года.

  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что "нормандская встреча" состоится в конце ноября.

  • 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

  • 18 ноября в Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. О подготовке России к нему заявил прес-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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фил филька
фил филька
портников намного лучше чем сам путин знает что думает путин )) интересно только, а сам путин знает что портников думает за него лучше?))
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