Обречены на провал? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным по Донбассу

Украина и Россия согласовали дальнейшие действия по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам встречи "нормандской четверки" 9 декабря в Париже Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о полном прекращении огня на линии разграничения и проведении обмена по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.

О местных выборах, имплементации "формулы Штайнмайера" и особом статусе Донбасса тоже поговорили и подписали совместное коммюнике, в котором отражены основные договоренности лидеров стран "нормандского формата".

Перешел ли Зеленский красные линии в договоренностях с Путиным, и какая судьба ожидает Донбасс – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Стороны договорились провести обмен пленными по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019.

Также, до конца года на Донбассе должно начаться стойкое перемирие и полное прекращение огня, за чем будет следить специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Определение новых трех участков на линии разграничения для продолжения процесса разведения сил и средств.

Продление особого статуса Донбасса на год.

Имплементация "формулы Штайнмаера" в украинское законодательство.

Решения по Донбассу

По итогам переговоров в "нормандском формате" Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин озвучили перед журналистами главные результаты переговоров.

Встреча "нормандской четверки"

Из краткосрочного – полное прекращение огня на Донбассе и обмен пленными по формуле "всех на всех". Как уже заявила так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, оккупанты предлагают отдать 53 человек с их стороны, в обмен на 88 с нашей. Хотя в Париже Зеленский говорил о возвращении 72 украинцев.

Данные условия стороны должны выполнить до 31 декабря 2019 года.

Далее стороны обязались обновить план по разминированию территорий, на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.

Также в течение 30 дней в рамках ТКГ будут определены новые пункты пропуска через линию ограничения. К концу марта 2020 года должно состоятся разведение сил и средств еще на трех дополнительных участках. На каких именно, пока неизвестно.

Кроме того, на год будет продлен закон об особом статусе. "Это временный закон. Нам легче сейчас продолжить этот законопроект. А потом позже внести "формулу Штайнмайера", увидев шаги, мы приближаемся к деэскалации", — заявил Зеленский.

О том, что Украина обязуется до конца 2019 года закрепить "формулу Штайнмайера" в украинском законодательстве, в частности, и говорили по итогам встречи. Все изменения будут внесены с учетом наработок Минской контактной группы и согласованны "нормандской четверкой".

Встреча "нормандской четверки"

Зеленский и Путин также озвучили свои мысли касательно самых спорных пунктов "минских соглашений", а именно проведение выборов на оккупированных территориях и восстановление контроля над границей с РФ со стороны украинской власти.

Так, глава Украины четко заявил, что местные выборы на Донбассе возможны только по украинским законам, без террористов и иностранных войск и при восстановлении контроля на оккупированными территориями.

Владимир Зеленский

При этом у главы РФ кардинально другое видение данного вопроса. Он заявил, что Украина не восстановит контроль над границей до тех пор, пока не проведет на Донбассе выборы. Кроме того, Путин выдвинул Украине ряд условий: особый статус для Донбасса в Конституции, амнистия для террористов "Л/ДНР" и увеличение количества пунктов пропуска.

Впрочем, никаких конкретных договоренностей по данным темам не было. Скорее всего, они будут обсуждаться на следующей встречи "нормандской четверки", которая может состоятся уже через 4 месяца.

Нет капитуляции

Как известно, после того, как украинская сторона 1 октября подписала "формулу Штайнамаера" на очередном заседании Трехсторонней контактной группы, по всей Украине начались протесты под лозунгом "Нет капитуляции".

Последняя акция прошла накануне проведения нормандского саммита, чтобы напомнить Владимиру Зеленскому и всей украинской делегации о "красных линиях" по Донбассу, а именно о невозможности смены европейского курса Украины и федерализации государства. А также о пути деоккупации и возвращение Крыма.

Акция протеста под Офисом президента

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже акция протеста под стенами Офиса президента полностью прекратилась. Активисты заявили о том, что готовы покинуть Банковую, потому как президент Украины не допустил сдачи национальных интересов Украины.

В комментарии OBOZREVATEL один из организаторов "Движения сопротивления капитуляции" Павел Белоус пояснил, что предварительно участники акции не увидели каких-либо серьезных нарушений их требований. Но эксперты движения будут анализировать все озвученные договоренности, и после сделают заявление.

"В то же время мы не уверены, что нет никаких закулисных договоренностей, мы будем и дальше следить, следить за тем законам, которые будут приниматься в ближайшее время в Верховной Раде, и соответственно будем на это реагировать. Если мы увидим угрозу, мы снова соберемся", – заявил он.

В то же время спикер "Национального корпуса" Роман Чернышев считает, что Зеленский на саммите допустил две главные ошибки, согласившись на дальнейший отвод украинских войск и имплементацию "формулы Штайнмайера".

"Два тезиса, первое – это договоренность о дальнейшем разведения войск, а по факту это уход украинских войск от своих позиций. А второе – имплементация "формулы Штайнмайера". Мы выступаем против этого, ведь она предполагает отвод украинских войск, легализацию сепаратистских боевиков под видом "народной милиции", или как они нарекутся, и закон об особом статусе Донбасса. Считаю, что этот законопроект будет рассматриваться уже на следующей пленарной неделе с 17 по 20 декабря. И последний пункт – это проведение выборов в ОРДЛО", – рассказал активист в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, "формула Штайнмайера" – это полностью капитуляционная история для Украины, а поэтому протесты будут продолжаться.

"Бесспорно, "Национальный корпус" будет продолжать акции протеста против капитуляции, и не только в Киеве, но и во всех регионах Украины", – заявил Чернышев.

Позицию "Нацкорпуса" поддержал ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай. В комментарии OBOZREVATEL офицер назвал "зрадой" пункт принятого на саммите коммюнике, в котором говорится об имплементации "формулы Штайнмайера" и амнистии боевиков "Л/ДНР".

"Когда законопроект внесут в парламент, надо выводить людей. Надо выходить всем неравнодушным. Надо провести переговоры с парламентской оппозицией. Они должны быть готовы к бою, потому что их пустят в Раду, а нас – нет", – сказал он.

Гай также допустил, что в случае необходимости активисты готовы "закрыть возможность вообще кому-то попасть" в здание парламента. "Но я не исключаю, что из-за массовых протестов они могут собраться где-то на даче у Зеленского в поле и голосовать там методом рук. Тогда можно будет говорить о нелегитимности принятых решений. Но это уже другая история. А сейчас мы должны противостоять", – подчеркнул волонтер.

Однако не спешить с "майданами" призывают в "Правом Секторе". Спикер политсилы Артем Скоропадский считает, что проблемы нужно решать по мере их поступления.

"Пока заявлено, что никаких выборов на Донбассе не будет, значит заявлено. Не будем на перед загадывать, мы видим, как все быстро меняется", – говорит он.

На вопрос, стоит ли продолжать акцию "Нет капитуляции" и выводить людей на улицу, Скоропадский ответил OBOZREVATEL: "Нет, сейчас нет необходимости".

Сложности реализации

Основной причиной, по которой ряд договоренностей по Донбассу может быть не выполнен, является нежелание РФ выполнять ранее взятые на себя обязательства. Так, в комментарии OBOZREVATEL экс-спикер Генштаба Украины Владислав Селезнев напомнил, что подобных заявлений о всеобщем и долгоиграющем перемирии звучало уже очень много.

"Просто напомню, когда заключались минские соглашения в феврале 2015 года, было продекларировано прекращении огня с 00:01. Но в ту же ночь начались массивные обстрелы наших позиций со стороны оккупантов. То есть, перемирие не продлилось и нескольких часов. И сейчас надежды на выполнение договоренностей немного", – считает военный эксперт.

Что касается разведения сил и средств, то у Генштаба есть 30 дней на определение трех участков на линии разграничения, где должен начаться процесс. Как говорит Селезнев, это должны быть гуманитарно важные участки, то есть там, где есть переходы, мосты, там, где местные жители вынуждены с определенной периодичностью пересекать линию разграничения через КПВВ.

Кроме того, разведение войск будет выгодным и для Украины, считает военный эксперт Святослав Стеценко: "Чем больше расстояние между позициями, тем лучше для той стороны, которая обороняется. Украина пока не способна осуществлять наступательные операции для освобождения оккупированных земель. Поэтому мы заинтересованы, чтобы линия столкновения была зафиксирована, и чтобы наши силы испытывали как можно меньше потерь. Чем больше расстояние, тем лучше мы сможем контролировать зону перед собой. С военной точки зрения это абсолютно верно".

ВСУ ATR

"Но будет ли воплощена эта договоренность в жизнь, я очень сомневаюсь, потому что таких договоренностей было множество, и ни одна не была реализована, из-за сопротивления нашего врага. Надеяться, что РФ будет придерживаться этих требований, очень трудно", – поддержал мысль экс-спикера Генштаба Стеценко.

Военные эксперты критически оценивают итоги встречи в "нормандском формате", так как Украина уже имеет печальный опыт договоренностей с Россией.

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