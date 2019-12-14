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14 декабря • обновлено в 13:35
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"Нонсенс!" Известный продюсер предложил отменить квоты на украинский язык

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Известный продюсер Владимир Бебешко назвал "нонсенсом" квоты для песен на украинском языке в эфире радиостанций и предложил отменить их.

Как отметил продюсер в эфире ObozTV, квоты нужно вводить не на государственный язык, а на языки национальных меньшинств.

"Когда ввели квоты на украинский язык, я был против. Мы живем в государстве Украина, где государственный язык украинский. Вводить квоту на украинский язык – нонсенс! Квоты надо было вводить на языки людей, которые проживают на территории Украины – на английский язык, русский, еврейский – какой угодно", – заявил Бебешко.

"На украинский язык нельзя вводить квоты. Это все равно, что в России вводить квоты на русский язык. Человека, который это предложит, расстреляли бы через 15 минут", – пояснил продюсер.

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По его мнению, относительно языковых квот был неправильно поставлен вопрос: "Мы украинский язык не трогаем, это государственный язык, на него не может не быть квот".

Бебешко отметил, что иностранную продукцию из радиоэфира можно вытеснить качественным продуктом на украинском языке.

"Если тщательно выбирать и искать хорошую музыку, со временем будет нормально, можно будет вообще квоты снять. Я думаю, что за 10 лет ситуация может измениться, при условии, что мы будем давать конкурентноспособный качественный продукт", – добавил он.

"Нонсенс!" Известный продюсер предложил отменить квоты на украинский язык

zn.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Квоты на украинскую музыку
Персона
Владимир Бебешко
Место
Украина
Теги
украинский язык русский язык
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сколько на Украине проживает носителей английского языка? И сколько русского? Как можно ставить на одну доску английский и русский на Украине?
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