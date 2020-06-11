Врачи падают с ног, инфекционки переполнены: в Украине медики забили тревогу из-за новых правил

Там пациенты ждут результатов ПЦР тестов и только после отрицательных данных людей развозят по другим лечебным учреждениям

В инфекционных больницах Украины возник хаос после того, как туда начали отправлять всех с подозрением на воспаление легких и небольшой температурой. Медицинские учреждения заполнены, а врачи падают с ног.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в клиниках читайте в материале OBOZREVATEL.

"Персонал еле живой"

Уже несколько недель по новым правилам пациентов сразу везут в инфекционку и уже там берут анализ на ПЦР, если получают отрицательный ответ – распределяют по другим больницам.

Очередь из "скорых" в больницу №4 Скрин видео

В результате врачи вынуждены по несколько дней ждать результатов тестов и только после перенаправлять по медучреждениям.

"Ужас и отчаяние. Закончилось дежурство, точнее не дежурство, а выживание. Персонал еле живой. Истощение и апатия на лицах. Последние две-три недели просто игра на выживание, как для медиков, так и для больных. Только железная выдержка персонала и масштабы больницы спасают от коллапса всю систему предоставления помощи в столице. Александровская больница уже заполнена и третьи сутки не принимает больных. Если 4-ка (больница №4 в Киеве. – Авт.) не выдержит, в Киеве будет Италия", – описал ситуацию врач КГКБ №4 Игорь Дубровский, где находится инфекционное отделение.

Именно эта больница, вторая после Александровской, принимает больных коронавирусом.

По словам Дубровского, в Киеве действует приказ, по которому каждый пациент с признаками воспаления легких должен быть госпитализирован только в инфекционный стационар. И не важно это коронавирус или только подозрение на пневмонию.

В инфекционки привозят всех

Такое решение было принято после того, как по всей стране начали массово закрываться больницы или неинфекционные отделения, куда попадали пациенты с коронавирусом.

Теперь решили больных сортировать и выбрали для них инфекционные отделения.

"Это привело к бесконтрольному заваливанию инфекционного госпиталя. Подтвержденных случаев коронавируса очень мало. Большое количество пациентов – это хронические, тяжелые, неходячие больные с целым букетом сопутствующих заболеваний. Онкология, состояние после инсульта, отеки легких, застойные пневмонии. Теперь это наши пациенты в инфекционном стационаре. Что они тут делают? Ждут результатов ПЦР. А потом переводятся в другие больницы. На это идет сутки-двое", – пишет Дубровский.

Пациенты по несколько дней ждут результатов тестов УНН

В результате возле инфекционных больниц образовались длинные очереди из "скорых".

Болело сердце – отвезли в инфекционку

"У моей мамы были проблемы с легкими из-за больного сердца. Но вместо того, чтобы отправить ее в кардиологическое отделение, "скорая" отвезла ее сначала в инфекционку. Для меня это был шок, ведь она могла легко подхватить там коронавирус. Для нее это смертельно. И только через три дня, когда пришли отрицательные результаты ПЦР, ее перевезли в другую больницу. Но кто даст гарантию, что за эти дни, пока она ждала результатов тестов, она не заразилась?" – возмущается киевлянка Катерина Полищук.

Еще одна жительница Киева также рассказала, как на днях попала в инфекционное отделение. "Семейный доктор сказала, что у меня подозрение на пневмонию. И меня увезла "скорая". А через два дня пришел результат теста – никакого коронавируса у меня нет. Два дня лежала в одной палате с женщиной, у которой также не оказалось коронавируса. И нас перевезли в другую больницу. Теперь я думаю, не окажется ли у меня COVID-19 после выписки?", – говорит она.

Инфекционные больницы заполнены непрофильными пациентами Украинская правда

Работа по новым правилам

В Киевской городской администрации пояснили ситуацию с закрытием отделений.

"Помните историю с больницей №8? Медики возмущались, что к ним попадали пациенты с коронавирусом. Хотя должны были только с пневмонией. Они бастовали, требовали дополнительной оплаты. Также были проблемы с другими отделениями, где случайно оказывались люди с COVID-19. После этого их приходилось закрывать на карантин. Поэтому было принято такое решение", – отметили OBOZREVATEL в департаменте здравоохранения КГГА.

Там уверяют, что основные медучреждения по приему пациентов с коронавирусом пока не переполнены. Судя по данным КГГА, 10 июня в Александровской больнице было занято 84% коек, в больнице №4 – 38%, в №9 – 61%.

В последний раз на 100% инфекционное отделение Александровской клиники заполнялось 6-8 мая.

После того, как коронавирус не подтверждается, таких пациентов развозят по больницам №5, 6 и 17 в столице.

Facebook Евгения Игоревича

Нет сил снять костюм

Такая ситуация с сортировкой больных сложилась не только в столице, падают с ног медики и в других областях.

"У нас то же самое. В инфекционные отделения привозят больных с проблемами в области эндокринологии, кардиологии, онкобольных, тех, кому необходима операция. И уже тут методом исключения с помощью ПЦР перераспределяем их по другим больницам. Т.е. без теста на коронавирус их просто в других больницах не примут. Наши врачи и медсестры падают с ног. Иногда просто нет сил снять защитный костюм, ноги дрожат от усталости. Естественно, в таких условиях могут быть ошибки, когда врач коснется маски, костюма и подхватит вирус", – рассказывает медик из Сумщины Мария В.

Врачи жалуются на усталость Украинская правда

Врач из Харькова Елена Григоренко также отметила, что в инфекционные отделения свозят всех с малейшим подозрением на пневмонию или с температурой.

"Люди по несколько дней ждут результатов ПЦР. В это время не получают нормального лечения. Медики выбиваются из сил, рук просто не хватает. Мы же не железные. А что будут делать, если инфекционисты заболеют или не выдержат нагрузки и уйдут? Кто тогда лечить будет? Неужели нельзя развернуть полевые госпитали или сделать больше стационаров, где бы можно было проводить сортировку пациентов?" – возмущается она.

Медики считают, что необходимо увеличивать количество больниц, куда бы свозили всех с подозрением на коронавирус, создавать изоляторы при больницах, выделять этажи больниц. Иначе система может просто не выдержать такой нагрузки.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!