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18 ноября • обновлено в 18:45
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Ногами по голове: во Львове зверски избили офицера, пришедшего забрать призывника

2.2т
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Во Львове избили офицера военного комиссариата, который пришел забрать призывника.

Как передает пресс-служба военного комиссариата, инцидент произошел в доме №2 по улице Татарской.

"Во время оповещения одного из призывников, который не появлялся в военный комиссариат, согласно действующему законодательству, военнослужащими военкомата была вручена повестка гражданину, который живет на втором этаже многоэтажного дома. По просьбе призывника пойти взять личные вещи ему была предоставлена такая возможность. В это время призывник позвонил своим друзьям этажом выше.

Сосед, который спустился, будучи в состоянии алкогольного опьянения предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице данное лицо нанесло офицеру несколько ударов руками в голову. После того, как военнослужащий потерял равновесие продолжил наносить удары ногами в голову. Впоследствии к драке присоединился коллега из той же квартиры третьего этажа", – сказано в сообщении.

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Когда офицер выбрался на улицу, в это время рядом проезжала машина патрульной полиции. Увидев ее, нападавшие скрылись в квартире, продолжая угрожать офицеру выкриками из окна.

"Личность одного из нападавших предварительно установлена. Военнослужащий военкомата обратился с заявлением в Галицкий райотдел полиции и 8-ю больницу Львова, где ему была оказана медицинская помощь. Предварительно угрозы жизни и здоровью нет. Чем руководствовался нападающий и правовые последствия данного поступка будет устанавливать полиция", – отмечается в сообщении.

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Место
Украина Львов
Тег
призыв
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Ш. Олег
Ш. Олег
Какая неслыханная наглость - забирать в армию львовянина! А кто Украину на "Обозе" и "Корреспонденте" от москалей защищать будет, а? Гимн патриотично петь в польских ночлежках до остаточной перемоги кто станет? Житомиряне с харьковчанами, что ли, эти несвидомые недолюди, которые и мову-то толком не разумеют? Вот пусть они в армию и идут, хоть какая-то польза неньке от них будет! А галичане нужны на самом передовом рубеже обороны - в интернете!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И это Лемберг, где живут самые "патриотичные патриоты"! Цвет НаZZии!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Не хотят за неньку воевать, гады ...
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