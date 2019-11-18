Ногами по голове: во Львове зверски избили офицера, пришедшего забрать призывника

Во Львове избили офицера военного комиссариата, который пришел забрать призывника.

Как передает пресс-служба военного комиссариата, инцидент произошел в доме №2 по улице Татарской.

"Во время оповещения одного из призывников, который не появлялся в военный комиссариат, согласно действующему законодательству, военнослужащими военкомата была вручена повестка гражданину, который живет на втором этаже многоэтажного дома. По просьбе призывника пойти взять личные вещи ему была предоставлена такая возможность. В это время призывник позвонил своим друзьям этажом выше.

Сосед, который спустился, будучи в состоянии алкогольного опьянения предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице данное лицо нанесло офицеру несколько ударов руками в голову. После того, как военнослужащий потерял равновесие продолжил наносить удары ногами в голову. Впоследствии к драке присоединился коллега из той же квартиры третьего этажа", – сказано в сообщении.

Когда офицер выбрался на улицу, в это время рядом проезжала машина патрульной полиции. Увидев ее, нападавшие скрылись в квартире, продолжая угрожать офицеру выкриками из окна.

"Личность одного из нападавших предварительно установлена. Военнослужащий военкомата обратился с заявлением в Галицкий райотдел полиции и 8-ю больницу Львова, где ему была оказана медицинская помощь. Предварительно угрозы жизни и здоровью нет. Чем руководствовался нападающий и правовые последствия данного поступка будет устанавливать полиция", – отмечается в сообщении.

Призыв в Украине, иллюстрация newsukraine.com.ua

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