Ночью прохладно, днем – высокая пожароопасность: появился прогноз погоды в Украине на среду

Юрий Сергиенко Общество 23:14, 22.09.2020

Погода в Украине в среду, 23 сентября, будет сухой и теплой, однако ночью температура воздуха будет низкой.

Ветер по стране ожидается юго-восточный и восточный 5-10 м/с, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, ночью температура воздуха будет колебаться от 6 до 11 тепла, холоднее всего будет на востоке и в Запорожской области – 2-5 градусов.

Днем по Украине синоптики прогнозируют +21+26 градусов.

В Киеве 23 сентября без осадков, днем +23+25, ночью 9-11 тепла.

Также 22-25 сентября по стране ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключением станет большинство районов Черниговской области.

Прогноз погоды в Украине на 23 сентября.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ближайшие дожди в Украине стоит ожидать в воскресенье, 27 сентября.

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