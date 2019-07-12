"Ночь с Олегом Сенцовым": в Киеве отпразднуют день рождения узника Кремля

В субботу, 13 июля, в Izone (Киев, улица Набережно-Луговая, 8) активисты инициативы Save Oleg Sentsov проведут художественное мероприятие "Ночь с Олегом Сенцовым", посвященное дню рождению заключенного в России известного режиссера.

Мероприятие начнется в 20:00 и продлится до 02:00 14 июля, сообщают организаторы. По их замыслу, оно объединит в себе несколько форматов: во время "Ночи с Олегом Сенцовым" будут звучать произведения режиссера, выступят известные исполнители и состоится кинопоказ документального фильма "Этапом через полземли" (Общественное Телевидение).

Мероприятие посетит сестра режиссера Наталья Каплан, друг семьи, актер Евгений Черников, Андрей Хлывнюк (группа "Бумбокс"), писатель Андрей Курков, Анатолий Тапольський (Dj Tapolsky), Антон Слепаков (группа "Вагоновожатые"), Олег Каданов ("Оркестр Че"), писательница Светлана Поваляева и другие.

Олег Сенцов "Новая газета"

Во время "Ночи с Олегом Сенцовым" можно подписать поздравления украинскому режиссеру, которые будут направлены в колонию на крайний север Российской Федерации, где он отбывает наказание по сфабрикованному делу. Участие в мероприятии бесплатное.

Напомним, что 13 июля украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцов исполнится 43 года и это уже шестой день рождения, который Олег встречает в российском заключении. Мероприятия по случаю дня рождения Олега Сенцова на этой неделе проходят в разных городах мира. С календарем мероприятий можно ознакомиться на страницах инициативы Save Oleg Sentsov в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выступил против незаконного удерживания украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Напомним, политический узник Кремля Сенцов получил престижную премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова.

Также экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру Сенцова, незаконно удерживаемого в российской тюрьме, на Нобелевскую премию мира.

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