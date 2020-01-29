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29 января • обновлено в 12:52
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Нобелевский комитет записал Ивана Франко в россияне: разгорелся скандал

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Величайшего украинского писателя Ивана Франко, который был номинирован на Нобелевскую премию 1916 года, на сайте Нобелевского комитета назвали гражданином России.

На этом обратил внимание директор музея Франко во Львове Богдан Тихолоз на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что Франко никогда не жил в России.

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"На официальном сайте Нобелевского комитета Франко вдруг стал гражданином ... Российской Федерации. Именно так определена страна, откуда родом был номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году", – говорится в сообщении.

Тихолоз подчеркнул, что родился Франко в Австрийской империи, существовавшей в 1804-1867 гг., а умер в двуедином Австро-Венгерском государстве.

Иван Франко

Иван Франко

Факты

В Российской империи, а именно в подроссийской Украине, он бывал лишь несколько раз, а также находился во Львове во время русской оккупации Первой мировой войны.

"Однако никогда, повторяю – никогда – страной проживания Ивана Франко не была Россия (в каких-либо политических формах ее существования). Зато на протяжении всей своей жизни он был жителем коронного края Дунайской империи – Королевства Галиции и Лодомерии (то есть Галичины и Волыни). Поэтому даже по чисто формальным критериям страна (country) Ивана Франко – это отнюдь не Russian Federation (RU) now Ukraine (UA) (как указано в базе данных Нобелевского комитета), а скорее Austria (AT) now Ukraine (UA)" , – пояснил Тихолоз.

Нобелевский комитет записал Ивана Франко в россияне: разгорелся скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2017 года президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что Ярослав Мудрый был "русским князем". Кроме того, он упомянул и его дочь Анну Ярославну, которая была королевой Франции, также уверяя в ее российском происхождении.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Іван Франко
Место
Украина
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Зато Иван Франко всегда называл себя русином. И считал слово "украинец" величайшим оскорблением.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Упоротые воришки. Основная цель что-то украсть, чтобы потом претендовать на еще большее, что связано с украденным.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я бачив дивний сон. Немов з болот мoкшанських в Австро-Угорщину приперлись мocкалi. Й поперли все з-попiд фiльваркiв панських - вiд мешт Франка до роверiв голандських, риб у ставку й картоплi у землi… :)
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