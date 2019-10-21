"Низкосортные пародии": Супрун жестко прошлась по "Кварталу 95" из-за Гонтаревой

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала "Квартал 95" за шутки о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

В Facebook Супрун назвала юмор "кварталовцев" низкосортным и расхвалила деятельность Гонтаревой, назвав ее выдающимся реформатором.

"Контент, который они генерируют, далек от юмора, сарказма или остроумия. Очень часто их номера похожи на низкосортные пародии заказного характера, которые не имеют ничего общего со свободой слова и "здоровым" чувством юмора", - считает она.

По словам Супрун, Нацбанк под руководством Гонтаревой "провел ряд значительных реформ".

"Валерия Гонтарева начала системные изменения, они были неудобными для ряда влиятельных людей, которые годами наживались на украинцах. Реформы при руководстве НБУ Гонтаревой сохранили в бюджете страны огромные суммы средств..." - уверена Супрун.

Супрун жестко прошлась по Кварталу 95

Как сообщал OBOZREVATEL, коллектив студии "Квартал 95" после громкого скандала пояснил свою позицию, подчеркнув, что "юмор – их главное оружие" и они будут с гордостью заниматься своим дело, "даже если это не нравится некоторым политикам".

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