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22 октября • обновлено в 00:49
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"Низкосортные пародии": Супрун жестко прошлась по "Кварталу 95" из-за Гонтаревой

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Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала "Квартал 95" за шутки о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

В Facebook Супрун назвала юмор "кварталовцев" низкосортным и расхвалила деятельность Гонтаревой, назвав ее выдающимся реформатором.

"Контент, который они генерируют, далек от юмора, сарказма или остроумия. Очень часто их номера похожи на низкосортные пародии заказного характера, которые не имеют ничего общего со свободой слова и "здоровым" чувством юмора", - считает она.

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По словам Супрун, Нацбанк под руководством Гонтаревой "провел ряд значительных реформ".

"Валерия Гонтарева начала системные изменения, они были неудобными для ряда влиятельных людей, которые годами наживались на украинцах. Реформы при руководстве НБУ Гонтаревой сохранили в бюджете страны огромные суммы средств..." - уверена Супрун.

Супрун жестко прошлась по Кварталу 95

Супрун жестко прошлась по Кварталу 95

Как сообщал OBOZREVATEL, коллектив студии "Квартал 95" после громкого скандала пояснил свою позицию, подчеркнув, что "юмор – их главное оружие" и они будут с гордостью заниматься своим дело, "даже если это не нравится некоторым политикам".

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Персоны
Ульяна Супрун Валерия Гонтарева
Место
Украина
Тег
Квартал 95
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
От тупые,бляяяяя!В Крывом Рогу такой юмор катит,а тута-нит?Ну,тупые бля!Игарю Валеричу понравилося,а вам нет?Бля,вы тупые в натуре.Зё и Ленка в лодочках ржали даже на интронизации микадо в Джапонии и Беня потухал,а вам все не так!Тупые бляди!
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