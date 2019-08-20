"Украинцев тоже убивали!" Ницой устроила Зеленскому ликбез после визита Нетаньяху

Писательница Лариса Ницой возмутилась из-за того, что во время посещения Бабьего Яра премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху президент Украины Владимир Зеленский не напомнил, что там убивали как евреев, так и украинцев.

На своей странице в Facebook она подчеркнула, что лидер любого государства всегда в первую очередь должен говорить о своем народе, даже выстраивая международный диалог с партнерами.

"Украину с дружественным визитом посетил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой. Премьер в своей речи не забыл упомянуть Бабий Яр и уничтоженных в нем во время Второй мировой войны евреев. Все правильно, израильский чиновник говорит о своем народе. Прошу наших чиновников и президента не стесняться говорить о нашем народе. Например, о том, как украинцы во время Второй мировой войны, находясь сами под оккупантами, подвергая себя опасности, спасали евреев, прятали их, хотя за это украинцев расстреливали", – пишет Ницой.

Она подчеркнула, что если уж говорить о расстрелах в Бабьем Яру, то никогда не стоит забывать о том, что вместе с евреями там было убито множество украинцев: киевлян, культурных деятелей, украинских националистов, среди которых была и украинская поэтесса Елена Телига.

Кроме того, Ницой напомнила, что помимо нацистов свои бесчинства там устраивали и коммунисты, которые прямо признавались в секретных документах, что намерены уничтожить движения сторонников Степана Бандеры.

Лариса Ницой

"Мне понравилось, что о трагедии Бабьего Яра наша власть уже уверенно говорит как об общей трагедии и общих расстрелах, а не только как о трагедии евреев. Мне показалось, что осторожнее был уже в своих высказываниях и Нетаньяху, который сказал, что евреев расстреливали нацисты и другие коллаборационисты (не стал дальше развивать эту тему). Прошу политиков и президента не стесняться напоминать иностранным политикам, что Украина после Второй мировой в Нюрнбергском процессе не была признана страной-коллаборантом (в отличие от некоторых других стран), а совсем наоборот, нас признали потерпевшей стороной", – акцентировала внимание писательница.

Также она подчеркнула, что Украина во время нападения Германии уже была под оккупацией России. Следовательно, со стороны немцев состоялась оккупация уже оккупированных территорий.

"Чтобы освободить Украину от всех оккупаций с украинской стороны боролась армия УПА (так называемая бандеровская), в рядах которой сражались и евреи. Изучаем общую историю. Изучаем совместную борьбу. Это поможет сотрудничеству и добрым отношениям", – резюмировала Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 августа Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл в Украину с государственным визитом. С ним также прилетела его супруга Сара.

В аэропорту супругов Нетаньяху приветствовали девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та бросила его на землю.

У украинцев ситуация вызвала бурю возмущения. В сети отметили, что это было не только нарушением протокола, но и проявлением невоспитанности.

Пресс-служба Офиса президента Украины заверила, что супруга премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сара не планировала своей выходкой с караваем проявить неуважение к Украине и это не повлияло на важность их визита в Киев.

Затем прокомментировал инцидент и сам Нетаньяху, который назвал его "полной ерундой".

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