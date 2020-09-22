Ницой устроила языковой скандал в супермаркете Киева и угрожала полицией

Алексей Титофф Общество 13:28, 22.09.2020 Обновлено: 14:14, 22.09.2020

Украинская писательница Лариса Ницой в одном из киевских супермаркетов устроила скандал. По ее словам, кассир отказалась говорить с ней на украинском языке, общаясь на русском.

Об этом она сообщила в Facebook. Ницой сказала, что даже после ее просьбы кассир отказалась говорить с ней на украинском. При этом женщина отметила, что она из Владивостока (Россия).

"Почему мне не переходить на русский? Вы не любите русский язык? У меня есть конституционное право разговаривать на моем языке", – говорила кассир.

Однако писательница ответила, что у нее русский язык ассоциируетесь с врагом, который на "войне убивал ее друзей".

"В Конституции нигде не написано, что вы меня в магазине должны обслуживать на русском. Более того, в Украине действует закон о языке, в котором сказано, что в публичном пространстве применяется украинский язык. Поэтому закон на моей стороне. Если вы не верите мне, я вызову полицию и пусть она вам объяснит", – отмечала Ницой.

Писательница продолжила, что обратилась к администратору, чтобы тот уладил конфликт. После недолгих споров между Ницой и кассиром администратор сказала, чтобы сотрудник в магазине общалась на украинском языке.

"Они и дальше берут на работу упоротых и "бестолочей". Им всем вместе безразличны наши чувства, травмы, боли, наша историческая правда и что у нас кто-то там погибает... Им безразлично, что из-за этих тупых разговоров и ссор мы не строим Украину. Мы не можем впрячься в одну упряжь, чтобы совместно идти к цели. К процветанию нашей страны. Им на это плевать", – подытожила Ницой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писательница Лариса Ницой сказала, что окончание войны на Донбассе не должно быть сдачей национальных интересов.

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