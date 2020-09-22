Топ-темы:

Ницой устроила языковой скандал в супермаркете Киева и угрожала полицией

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
14,3 т.
Писательница Лариса Ницой . Источник: Дніпроград

Украинская писательница Лариса Ницой в одном из киевских супермаркетов устроила скандал. По ее словам, кассир отказалась говорить с ней на украинском языке, общаясь на русском.

Об этом сообщила в Facebook. Ницой сказала, что даже после ее просьбы кассир отказалась говорить с ней на украинском. При этом женщина отметила, что она из Владивостока (Россия).

"Почему мне не переходить на русский? Вы не любите русский язык? У меня есть конституционное право разговаривать на моем языке", – говорила кассир.

Однако писательница ответила, что у нее русский язык ассоциируетесь с врагом, который на "войне убивал ее друзей".

"В Конституции нигде не написано, что вы меня в магазине должны обслуживать на русском. Более того, в Украине действует закон о языке, в котором сказано, что в публичном пространстве применяется украинский язык. Поэтому закон на моей стороне. Если вы не верите мне, я вызову полицию и пусть она вам объяснит", – отмечала Ницой.

Писательница продолжила, что после обратилась к администратору, чтобы тот уладил конфликт. После недолгих споров между Ницой и кассиром, администратор сказала, чтобы сотрудник в магазине общалась на украинском языке.

"Они и дальше берут на работу упоротых и "бестолочей". Им всем вместе безразличны наши чувства, травмы, боли, наша историческая правда и что у нас кто-то там погибает... Им безразлично, что из-за этих тупых разговоров и ссор мы не строим Украину. Мы не можем впрячься в одну упряжь, чтобы совместно идти к цели. К процветанию нашей страны. Им на это плевать", – подытожила Ницой.

Ницой устроила языковой скандал в супермаркете Киева и угрожала полицией
Ницой устроила языковой скандал в супермаркете Киева и угрожала полицией
Ницой устроила языковой скандал в супермаркете Киева и угрожала полицией
Ницой устроила языковой скандал в супермаркете Киева и угрожала полицией
Ницой устроила языковой скандал в супермаркете Киева и угрожала полицией
Ницой устроила языковой скандал в супермаркете Киева и угрожала полицией

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писательница Лариса Ницой сказала, что окончание войны на Донбассе не должно быть сдачей национальных интересов.

УкраинаКиевукраинский языкрусский языкЛариса Ницой
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook