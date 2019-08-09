"Украинское было б*длячим": Ницой сделала неожиданное признание

Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой призналась, что во времена юности считала унизительным говорить по-украински и мечтала стать учителем русского языка и литературы.

Откровенными воспоминаниями она поделилась в интервью для программы "4естно" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я очень хотела быть учительницей русского языка и литературы. И я очень хотела, чтобы мы разговаривали на русском языке. Я просила маму: "Мама, давай не будем говорить на украинском, потому что из всех родственников, которые у нас есть, мы одни такие селюки. Все живут в городах, на русском говорят, в Киев приезжаем – на нас оглядываются", – рассказывает Ницой.

Писательница выразила уверенность в том, что это было влиянием советского времени. Именно из-за него она так неоправданно пренебрежительно относилась к украинскому языку.

"Мы жили, когда украинское было жлобским, быдлячим, сельским, колхозным, примитивным. Репрессии скрывались. Мы вообще не знали, что есть репрессии. Мы не знали, что за украинское можно убить, расстрелять. Таких, как Стус, репрессировали тайно. Я не знала, что такое репрессированные писатели. Я об этом узнала уже в институте. Подождите, мы что, будем читать произведения тех, кто сидел в тюрьме? Нам нечего делать?" – сожалеет Ницой о своем антиукраинском мышлении в прошлом.

Лариса Ницой Скриншот видео

"Но когда ты начинаешь понимать, что они сидели в тюрьме не потому, что бандиты, а за эти произведения, то это очень страшно. Это такое прозрение, культурный шок, когда ты понимаешь, что ты жил в какой-то параллельной реальности, где тебя культивировали советской девушкой", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой признавалась, что до того, как стать активной защитницей прав государственного языка, некоторое время говорила и думала по-русски, и даже видела русскоязычные сны.

Также писательница жестко ответила сторонникам мнения о том, что русскоговорящие защитники Украины якобы выступают против украинского языка. Она отметила, что такими утверждениями любят манипулировать только "тыловые крысы", прикрываясь настоящими национальными героями современности.

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