"Достали со своей мовой!" Ницой поделилась криком души из-за украинского языка

В современной Украине, как и во времена Василия Стуса, украинский язык пытаются вытеснить русским и сделать его невостребованным.

Такое мнение выразила писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой на личной странице в Facebook, поделившись впечатлениями от просмотра фильма о легендарном украинском поэте "Запрещенный".

"Плакала над нами. Боль. Много боли в этом фильме... А в жизни? Самое страшное, что с нами и дальше продолжают это делать. Да, за нами не гоняются "менты". Но... Нас травят в очереди в магазинах: "Женщина не задерживайте очередь, вы что, не видите, продавец не понимает этот ваш украинский, что ей, застрелиться, что ли, продавец же не виновата, что в советской школе училась. Достали уже со своей мовой", – рассказала Ницой о претензиях к украиноязычным людям, которые ей доводилось слышать лично.

Также писательница оскорбилась тем, что людей, которые говорят на государственном языке в Украине, нередко обзывают и высмеивают даже на телевидении.

"Посмотрите на этих фриков, идите создайте сначала свой конкурентный продукт, а потом рассказывайте здесь про украинские песни и фильмы", – цитирует она слова украинофобов.

Кроме того, ее возмутило и то, что к людям, которые решительно борются за свое право разговаривать на украинском языке, сразу применяют приставку "скандальный". Не менее серьезной проблемой она считает и безграмотность многих граждан Украины, которые недовольны переименованием улиц в городах, поскольку не знают большей части выдающихся личностей нашего народа.

Лариса Ницой "Нові лідери"

"В наше время информационного бума гопота заваливает дремучим невежеством: "Задолбали своими переименованиями. Горская – это кто? Танюк, Стус – что это? Мы знаем Пушкина, Лермонтова и Высоцкого, а эти кто такие? Что это за идиотское название Сичеслав?" – негодует Ницой из-за засилья советской пропаганды в головах многих современных украинцев.

Отдельно она акцентировала внимание и на проблеме ущемления украинского языка в учебных заведениях. Ведь многие ученики школ и студенты вузов поддаются насмешкам из-за своего украиноязычия. Более того, их право получать образование на родном языке часто игнорируется, подчеркнула Ницой.

"Наших детей в школах травят: "Ты что, нормально разговаривать не можешь, говори по-русски". Наших детей в вузах дискриминируют: "Студент Бойчук, я буду читать лекцию на русском, потому что мне так удобней. Все вопросы в деканат, а не ко мне. Мы еще на сессии посмотрим, как вы будете отвечать". Нашим детям нет покоя нигде: "О, смотри, ты что, из села на море приехала? Селючка", – приводит примеры языковой дискриминации украинцев писательница.

Подытоживая, Ницой отметила, что такая же ситуация наблюдается в столице Украины Киеве, которую многие пытаются преподнести как "русскоязычный" город. Также тотальная русификация наблюдается в СМИ и на телевидении.

"Ведь это – неформат для ТВ и для радио. Потому твой украинский мир в Украине – неформат. И ты, украинец в Украине – неформат. И до сих пор в Украине неформат – Украина", – с сожалением резюмировала Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой призналась, что во времена юности считала унизительным говорить по-украински и мечтала стать учителем русского языка и литературы.

Также писательница рассказывала, что до того, как стать активной защитницей прав государственного языка, некоторое время говорила и думала по-русски, и даже видела русскоязычные сны.

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