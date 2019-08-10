"Нас затравили, что мы – б*дло!" Ницой объяснила успех "русского мира" в Украине

Среди постсоветских стран "русский мир" больше всего прижился в Украине. Именно поэтому многие украинцы до сих пор боятся идентифицировать себя как самобытную нацию.

Такое мнение выразила украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой в интервью программе "4естно" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"К сожалению, пятая колонна у нас сильная. Мы самая благодатная, оказалось, земля для пятой колонны, для "русского мира". Все, кто произрастал из украинцев, их стригли интенсивнее, наш украинский газон, по головам. Интенсивнее, чем Чехию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию. Как-то так случилось, что украинцы – это некий такой адский эксперимент, когда делали антиселекцию. Ты только пророс, только хочешь что-то заявить, а тебе – цинь и отрубают башку. Стреляют и закапывают тебя в могилу", – говорит она.

Ницой отметила, что это продолжается и сейчас. Доказательством чему являются замученные на Донбассе украинцы, которых лишили жизни из-за татуировки в виде тризуба, из-за украинского языка или национальной символики на рюкзаке, как это случилось со школьником Степаном Чубенко.

Лариса Ницой Скриншот видео

"Нас до сих пор убивают! Как это можно добиваться прав хозяина хозяйничать дома? Это уже неприемлемо! А мы, к сожалению, нас приучили, сами себя убаюкиваем. Нам надо решительно заявлять о себе, о своем праве на свое пространство. Нас настолько затравили тем, что мы – быдло, что мы боимся голос свой немножко повысить и сказать. Потому что нам снова скажут что мы – быдло и скандалисты. Мы не скандалисты – мы решительно заявляем свое право на свой язык в своей стране!" – возмутилась писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой заявила, что украинцы не могут избавиться от всех своих несчастий из-за того, что любят чужаков больше, чем самих себя. Она уверена, что за такое отношение к родным корням Бог наказывает целый народ.

Также писательница пристыдила украинцев за слишком вялую борьбу за собственный язык. Она поставила им в пример Казахстан, где кандидата на пост президента страны не допустили к выборам из-за незнания государственного языка.

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