Ницой обвинила Львов в скатывании в "русский мир": где ваш бандеровский флаг

Украинская писательница Лариса Ницой упрекнула Львов в отсутствии на улицах красно-черного флага ОУН-УПА и "скатывании в русский мир".

Своим мнением украинка поделилась на странице в Facebook. "Дорогие львовяне, стесняюсь спросить. Где ваш бандеровский флаг?" – написала она.

Ницой рассказала, что в Кропивницком красно-черный флаг, рядом с государственным, размещен на центральной площади города.

Украинский флаг во Львове. Facebook / Лариса Ницой

Кропивницкий. Facebook / Лариса Ницой

"Может вы, львовяне, этого не замечаете за ежедневным плавным скатыванием в "русский мир", то я говорю взглядом со стороны. Так и есть. Вы скатываетесь. Вы стремительно русифицируетесь. Вы давно прислушивались к своим улиц? На улицах все чаще звучит русский. Не они к вам подстраиваются, а вы к ним", – считает писательница.

Она также спросила, является ли Львов до сих пор духовной столицей Украины. "Или уже нет?" – написала Ницой.

Полный пост украинки в Facebook. Скриншот

Скриншот

Facebook / Лариса Ницой

Мнения пользователей соцсети в комментариях под постом разделились. Одни поддержали позицию писательницы, другие посоветовали ей не раскидаться напрасными обвинениями.

"Львов остается Львовом. Не стоит дискриминировать да и неизвестно зачем. Была бы без Львова такая жажда к независимости всей Украины?! В благодарности – сила", – считает подписчица.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лариса Ницой устроила скандал в одном из киевских супермаркетов. По ее словам, кассир отказалась говорить с ней на украинском языке, общаясь на русском.