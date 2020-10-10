Ницой обвинила Львов в скатывании в "русский мир": где ваш бандеровский флаг

Дарья Дурова Общество 18:11, 10.10.2020

Украинская писательница Лариса Ницой упрекнула Львов в отсутствии на улицах красно-черного флага ОУН-УПА и "скатывании в русский мир".

Своим мнением украинка поделилась на странице в Facebook. "Дорогие львовяне, стесняюсь спросить. Где ваш бандеровский флаг?" – написала она.

Ницой рассказала, что в Кропивницком красно-черный флаг, рядом с государственным, размещен на центральной площади города.

Украинский флаг во Львове.
Facebook / Лариса Ницой
Кропивницкий.
Facebook / Лариса Ницой

"Может вы, львовяне, этого не замечаете за ежедневным плавным скатыванием в "русский мир", то я говорю взглядом со стороны. Так и есть. Вы скатываетесь. Вы стремительно русифицируетесь. Вы давно прислушивались к своим улиц? На улицах все чаще звучит русский. Не они к вам подстраиваются, а вы к ним", – считает писательница.

Она также спросила, является ли Львов до сих пор духовной столицей Украины. "Или уже нет?" – написала Ницой.

Полный пост украинки в Facebook.
Скриншот
Скриншот
Facebook / Лариса Ницой

Мнения пользователей соцсети в комментариях под постом разделились. Одни поддержали позицию писательницы, другие посоветовали ей не раскидаться напрасными обвинениями.

"Львов остается Львовом. Не стоит дискриминировать да и неизвестно зачем. Была бы без Львова такая жажда к независимости всей Украины?! В благодарности – сила", – считает подписчица.

Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лариса Ницой устроила скандал в одном из киевских супермаркетов. По ее словам, кассир отказалась говорить с ней на украинском языке, общаясь на русском.

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