Ницой обозвала Пушкина и Лермонтова щупальцами "русского мира" и разозлила Россию

Украинская писательница Лариса Ницой резко высказалась о российских писателях и разозлила своим заявлением российские СМИ.

Она отметила, что пока украинцы не ценят своих писателей, произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского следует расценивать как "щупальца русского мира".

Лариса Ницой narodna-pravda.ua

"Но, когда в Украине не празднуется 200-летие Пантелеймона Кулиша, но празднуется 200-летие Пушкина, это неправильно. Для нас Кулиш намного весомее, потому что "кулишивкой" мы, собственно, и пишем", – сказала Ницой.

При этом она отметила, что знать произведения этих писателей нужно. В российских СМИ уже успели обсудить высказывание писательницы.

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ницой резко высказалась о жюри украинского национального отбора на конкурс Евровидение-2020 и певице Assol, которая участвовала в отборе с песней "Save It". Ей не понравилось, что члены жюри и артистка говорят на русском языке.

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