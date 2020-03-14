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14 марта • обновлено в 10:43
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Ницой обозвала Пушкина и Лермонтова щупальцами "русского мира" и разозлила Россию

3.1т
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Украинская писательница Лариса Ницой резко высказалась о российских писателях и разозлила своим заявлением российские СМИ.

Она отметила, что пока украинцы не ценят своих писателей, произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского следует расценивать как "щупальца русского мира".

Лариса Ницой

Лариса Ницой

narodna-pravda.ua

"Но, когда в Украине не празднуется 200-летие Пантелеймона Кулиша, но празднуется 200-летие Пушкина, это неправильно. Для нас Кулиш намного весомее, потому что "кулишивкой" мы, собственно, и пишем", – сказала Ницой.

При этом она отметила, что знать произведения этих писателей нужно. В российских СМИ уже успели обсудить высказывание писательницы.

Ницой обозвала Пушкина и Лермонтова щупальцами "русского мира" и разозлила Россию

Скриншот

Ницой обозвала Пушкина и Лермонтова щупальцами "русского мира" и разозлила Россию

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ницой резко высказалась о жюри украинского национального отбора на конкурс Евровидение-2020 и певице Assol, которая участвовала в отборе с песней "Save It". Ей не понравилось, что члены жюри и артистка говорят на русском языке.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Лариса Ницой
Место
Россия
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Тарас Бор
Тарас Бор
Госпожа Ницой наверное не знает,что Тарас Григорьевич Шевченко БОЛЬШУЮ часть своих произведений написал на русском языке и большую часть своей жизни очень даже осознано провёл в Санкт-Петербурге.Следовательно,выражаясь терминологией Ницой,он тоже "щупальце русского мира".В чём я соглашусь,то в том,что игнорируется юбилей Пантелеймона Кулиша -- создателя современного украинского алфавита.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Кулиш - автор "Хуторской философии" - это всё, что нужно про него знать.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Современный украинский АЛФАВИТ Свинячей Мовы...
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Тарас Бор, это ты про "кулишовку" хрюкнул?
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0
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
И Пушкин и Лермонтов никогда не были россиянами.один африканец другой шотландец
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Serov Oleg
Serov Oleg
Киевский Ярослав, еще один идиот
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