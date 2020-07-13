Ницой назвала “животным” русскоязычную сопровождающую юных спортсменов

Украинская писательница Лариса Ницой вступила в конфликт с русскоговорящей женщиной, которая заявила, что ей неважно, на каком языке будут разговаривать украинские дети.

Об инциденте Ницой рассказала на своей странице в Facebook. Он произошел на одной из заправок на трассе Львов-Киев.

Там писательница встретила группу детей, которые возвращались с Карпат и общались между собой на украинском языке.

“Трасса Киев-Львов. Останавливаемся на заправке. Позади подъезжает автобус. Из него шумно радостно высыпают дети. Спортивные шорты, все в одинаковых желтых кепках. На кепках логотип спортивного клуба. Кто становится в очередь в туалет, кто в очередь на кассу. Щебечут между собой украинский.

- Откуда вы такие красивые? - спрашиваю.

- С Карпат!

- Домой возвращаетесь?

- Ага!

Называют известный городок под Киевом.

- О, - говорю, - мы едем в одном направлении. Я тоже в ту сторону, в Киев. Вижу, поездка вам понравилась?

- Да - кричат ​​наперебой и на рассказывать, как проводили время.

- Какие вы молодцы! - радуюсь с ними”, - написала Ницой.

Стоящая рядом женщина включилась в разговор и на русском языке сказала, что “дети у нас большие молодцы”, что удивило писательницу.

“Изрядно удивляюсь.

- А что это дети у вас на украинском разговаривают, а вы с ними на русском?

- А что такого? Если я по-русски разговариваю, это не означает, что я хуже или лучше. Я такая как есть. И вообще, я не тренер, я родительница.

- Да будьте себе какой хотите, - отвечаю. - Но детей “зросійщувати” не стоит, тем более что они вон красивые украинчики.

- Ой, прекратите, это все политика. Какая разница на каком языком они будут разговаривать.

- Как это какая разница?! С нами воюют, а вам все какая разница? - пламенею я. Ну где эти твари только множатся, которые воняют еще при детях и отравляют своим смрадом украинских детей.

Какая разница никак не угомонится:

- Там такие же люди как и мы. Эта все политики нас разъединяют”, - рассказала Ницой.

В разговор вмешался стоявший рядом мужчина.

“Рядом с очереди рявкает мужской голос.

- Что вы несете?

Мужчина грозно смотрит на какуюразницу.

- Они нам руки обрубали за наш язык, за наши трезубцы. Они нам сердца вырывали. Когда уже до вас дойдет, что язык - это решающее!

Какая разница отворачивается, продолжая огрызаться под нос.

Расплачиваюсь на кассе, выхожу. Руки дрожат. Вокруг щебечут украинские дети. Среди них едет сепарское животное, которое им рассказывает, что язык не имеет значения. Оно ведь еще будет ехать дальше с детьми и промывать им мозги”, - написала Ницой.

Также она поблагодарила тренеров детей, за то , что делают их счастливыми, и выразила сожаление, что они не могут воспитывать родителей.

Писательница вступила в конфликт на заправке из-за ураинского языка (Facebook Ларисы Ницой)

Ницой заявила, что не может быть “какой разницы” в вопросе языка, на котором разговаривают украинские дети. (Facebook Ларисы Ницой)

Как сообщал OBOZREVATEL, Лариса Ницой заявила, что в современной Украине, как и во времена Василия Стуса, украинский язык пытаются вытеснить русским и сделать его невостребованным.