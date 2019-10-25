Никто за ребенка не вступился: в Киеве водитель маршрутки попал в скандал

В Киеве водитель маршрутного такси отказался везти школьника и выгнал его из салона за того, что тот якобы не смог заплатить за проезд, потому что забыл кошелек. Так утверждает мама мальчика.

О действиях маршрутчика Юлия Турчина рассказала на своей странице в Facebook, призвав других распространить эту информацию.

"Маршрутчик высадил школьника младших классов! Из-за того, что ребенок забыл кошелек", – написала она.

Водитель маршрутки попал в скандал zhzh.info

По словам матери мальчика, водитель высадил ее сына прямо на дороге, даже не доехав до остановки. Наибольшее возмущение и страх, сказала она, вызывает безразличие пассажиров автобуса, которые не вступились за ребенка.

"Куда катится наше общество? На ваших глазах ребенка высаживают, а вы молчите? Что же вы за нелюди такие? Я бы в жизни не позволила на моих глазах такому случиться! Я бы заплатила за ребенка, поговорила с водителем! Что же за мир такой у нас... от ситуации мне страшно за завтра, за детей, за наш мир! За все страшно!" – эмоционально высказалась мать школьника.

Юлия с сыном Facebook Юлии Турчиной

Также добавила, что все, к счастью, закончилось хорошо, а она не замедлит написать жалобу в соответствующую компанию.

Сообщение Юлии активно прокомментировали пользователи соцсети. Однако не все, как предполагалось, высказались в ее поддержку.

"Мама не дала сыну в маршрутку ни денег, ни ума попросить о помощи, а виновные водитель и пассажиры?" – написали в комментариях к сообщению.

"Несмотря на то, что ребенок забыл деньги, прежде всего, водитель должен быть человеком, а не сволочью. Провезти ребенка без оплаты не требует от водителя больших усилий и затрат. А пассажиры могли бы заступиться за ребенка или заплатить. Я бы заплатила", – прокомментировала другая юзерка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре водитель маршрутки выбросил из салона 13-летнюю девочку, потому что его не устроила копия удостоверения об инвалидности.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!