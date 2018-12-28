Николаевский аэропорт приобрел "уникальный" 40-летний автобус для перевозки пассажиров

Коммунальное предприятие "Николаевский международный аэропорт" Николаевского облсовета приобрело старый автобус "ЛАЗ - 695" за $6 тысяч для нужд предприятия.

Об этом заявил и.о. директора аэропорта Федор Барна в комментарии корреспонденту НикВести. "Это уникальная машина. Я его купил буквально недавно за $6 тысяч, с НДС. Он нам еще послужит. Тут (внутри салона, – прим.) довольно неплохо, комфортно", – заявил Барна.

ЛАЗ - 695 YouTube

Барна также отметил, что именно этот автобус осуществлял трансфер пассажиров, которые 26 октября стали пассажирами первого авиарейса из Киева в Николаев.

ЛАЗ-695 "Львiв" — советский и украинский городской высокопольный автобус среднего класса Львовского автобусного завода. Машина регулярно модернизировалась и удержалась на конвейере в течение 46 лет. Это уникальный рекорд, когда на единственном заводе производилась одна и та же модель автобуса. Производство этой модели началось в 1956 году и длилось по 2008 год.

Как сообщило издание, ранее депутаты Николаевского горсовета выделили для КП "Николаевский международный аэропорт" 24 миллиона гривен, которые потратили на ремонт взлетно-посадочной полосы. А в городском бюджете на 2019 год предусмотрели 20 млн грн на развитие аэропорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 30 ноября в Киеве начал курсировать экспресс в аэропорт "Борисполь". На нем добраться из столицы до самого большого аэропорта страны можно всего за полчаса и 80 гривен.