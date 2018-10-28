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Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Фотограф, российский журналист, волонтерВсе статьи автора

Никогда не прощай нас, Украина!

6.8т

Смотрю "ДОНБАСС" Сергея Лозницы в кинотеатре "Жовтень" в Киеве.

Зал переполнен. Администратор сжалилась надо мной, человеком из Москвы, где ДОНБАСС никогда в ближайшее время не покажут, и поставила стул.

ВЕЛИКИЙ ФИЛЬМ.

Ни слова фальши ни в диалогах, ни в ситуациях и положениях, ни в пейзажах, ни в полуседом цвете.

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Никогда не прощай нас, Украина!

Будь проклят русский мир.

Я горжусь, что вывозила людей из этого плебейского тупого адского ада.

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Автор
Виктория ИвлеваВиктория Ивлева
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Виктории Ивлевой
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры много награбили на Донбассе, довольны убийством тысяч людей? Знаю что довольны, убили бы больше, если бы им люди челюсть не сломали...
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Старушка смоталась из Москвы в Киев, чтобы в кино сходить? Не бедствует, точно, хохлы?:)
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Файбер Моня
Файбер Моня
"..Треба постiйно обстрiлювати цiх донбасiвських сепарiв, доки вони не почують, що життя українцiв вже змiнилось на краще i вони, мабуть, почали вже жити майже як европейцi.." - А. Парубiй.
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