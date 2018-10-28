Смотрю "ДОНБАСС" Сергея Лозницы в кинотеатре "Жовтень" в Киеве.

Зал переполнен. Администратор сжалилась надо мной, человеком из Москвы, где ДОНБАСС никогда в ближайшее время не покажут, и поставила стул.

ВЕЛИКИЙ ФИЛЬМ.

Ни слова фальши ни в диалогах, ни в ситуациях и положениях, ни в пейзажах, ни в полуседом цвете.

Никогда не прощай нас, Украина!

Будь проклят русский мир.

Я горжусь, что вывозила людей из этого плебейского тупого адского ада.