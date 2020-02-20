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20 февраля • обновлено в 13:05
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"Никогда не признаем": США мощно поддержали Украину из-за Крыма

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Крымская декларация Госсекретаря США Майка Помпео остается неизменной линией политики Соединенных штатов Америки.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине 20 февраля. Там уточнили, что не признают оккупацию полуострова Россией.

"Мы не признаем и не будем признавать претензии Кремля на суверенитет над захваченной силой территорией вопреки международному праву. Крым – это Украина", – говорится в сообщении посольства.

"Никогда не признаем": США мощно поддержали Украину из-за Крыма

Напомним, что 25 июля 2018 года госсекретарь США Майк Помпео выпустил "Крымскую декларацию", в которой говорится, что Америка никогда не признает оккупацию Крыма Россией. Помпео сообщил, что США будут и впредь настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.

В декларации указано, что Россия, путем вторжения в Украину и аннексии Крыма, пыталась подорвать основополагающий международный принцип, которого придерживаются демократические государства: ни одна страна не может силой менять границы другой.

Как сообщал OBOZREVATEL, бригадный генерал армии США в отставке Питер Звак предупредил, что Россия может использовать оккупированный Крым как плацдарм для нападения на другие страны.

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Автор
Глеб Иванов
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Марченко Юра
Марченко Юра
Это помпеэы И трампы захватили целый материк Америку у индейцев ,вот кто оккупанты во всей красе
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