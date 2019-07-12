"Таких Бог забирает первыми!" Что известно о расстрелянном террористами юном бойце ВСУ

На выезде из Гранитного в Донецкой области от вражеского снаряда погиб 21-летний Антон Фака. До своего 22-летия он не дожил всего пару месяцев.

Простой парень из Николаева пошел в армию по примеру своего старшего брата. Богдан очень хотел, чтобы Украина победила в этой войне. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Грузовик просто догнал кортеж

Трагедия произошла 10 июля. Сначала в интернете появилась информация, что якобы Антон находился в военном грузовике, который сопровождал кортеж нового главы Донецкой администрации Павла Кириленко.

Но позже в штабе ООС пояснили OBOZREVATEL, что КрАЗ, в котором находился Антон Фака, выполнял свое задание. Кортеж Кириленко сбросил скорость в населенном пункте, поэтому грузовик его догнал. Тогда со стороны террористов и произошел выстрел. Атаковали с расстояния 3,5 км, и это была не диверсионная группа.

Антон пять лет назад ВК

В грузовике находились четыре бойца 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМС Украины. К сожалению, Антон погиб на месте. Ранен еще один боец, сейчас он находится в реанимации.

Антон на службе Facebook Анастасии Бортник

В армию пошел по примеру брата

Знакомые и сослуживцы Антона говорят, что такого светлого человека еще поискать нужно.

"Таких в нашей армии мало. И таких Бог забирает первыми, потому что они лучшие", – с горечью сказал OBOZREVATEL командир погибшего парня.

Служить в августе 2016 года Антон Фака пошел по примеру своего старшего брата. Правда, тот уже уволился из армии, а Антон остался.

"Он хотел приблизить нашу победу, поэтому подписал контракт и поехал на Донбасс. И он сделал все, чтобы Украина победила", – говорит командир.

Пошел служить по примеру брата ВК

Лучше всех забивал голы

Антон служил во взводе беспилотных летательных аппаратов. И многие рассказывают, что парень очень любил играть в футбол.

"Он спортсмен и всегда играл за бригаду. Он в футбол играл лучше всех и очень много мячей забивал головой. Мелкий, шустрый, легко обмотает тебя с мячом, не успеешь оглянуться, как он забил гол", – вспоминает его командир.

Любил футбол ВК

Еще до того как идти в армию, Антон болел за "Черноморец" и часто ходил на стадион смотреть матчи любимой команды.

Антон никогда не пил спиртного, был отличным бойцом, всегда одет по форме – стройный и подтянутый. Успел пройти две учебки и получить звание сержанта. И за все время в армии не получил ни одного замечания.

Прошлый сентябрь, Антону исполнился 21 год ВК

"Он никогда не ныл, как бы ни было ему тяжело. Есть люди, которые найдут тысячу причин, чтобы не выполнить задачу. А он наоборот, найдет тысячу причин, чтобы выполнить ее хорошо. Он мог в любое время выйти в наряд, если кто-то вдруг вылетал. Для него это было не трудно. Все с ним дружили и любили его, он ни с кем никогда не ругался, наоборот, всегда помогал", – отметил командир.

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