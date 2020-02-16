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16 февраля • обновлено в 14:22
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"Никогда не измените": международный эксперт предложил предательский компромисс по Крыму

3.1т
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Украине предложили смириться с незаконной аннексией Крыма и отдать полуостров России, чтобы улучшить международный имидж.

Скандальное заявление сделал международный эксперт по стратегии разработки брендов и соучредитель всемирного маркетингового агентства UP There, Everywhere Джулиан Стаббс в интервью "Апострофу".

По его словам, Украину воспринимают как место, где существуют большие проблемы. Изменить это якобы сможет только компромисс с Россией.

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Международный эксперт Стаббс предложил Украине отдать Крым России

Международный эксперт Стаббс предложил Украине отдать Крым России

julianstubbs.com

"Я совсем-совсем не политик. Однако, бьюсь об заклад, вы никогда не измените взгляд России на Крым. Украине нужно смириться с ситуацией и прийти к соглашению с Кремлем по поводу полуострова", – высказался Стаббс.

Эксперт заявил, что не видит никаких способов повлиять на точку зрения России.

"Я понимаю, какие сильные чувства вызывает этот вопрос у украинцев. Возможно, это трудно принять, но, по моему мнению, такова реальность", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-канцлер Германии и глава комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер оскандалился заявлением о том, что Крым – "старая российская территория.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Крым
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Комментарии
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
На кую мы вертели таких икспертоф и Парашу! Пусть готовит нашу Кубань к возвращению, тогда может имидж дикой орды помалу будет от нее отходить!
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Дудко Олег
Дудко Олег
На востоке говорят, если сказать слово халва 10000 раз, во рту станет сладко.
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руденко владимир
руденко владимир
И он прав.
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