"Никогда не измените": международный эксперт предложил предательский компромисс по Крыму

Украине предложили смириться с незаконной аннексией Крыма и отдать полуостров России, чтобы улучшить международный имидж.

Скандальное заявление сделал международный эксперт по стратегии разработки брендов и соучредитель всемирного маркетингового агентства UP There, Everywhere Джулиан Стаббс в интервью "Апострофу".

По его словам, Украину воспринимают как место, где существуют большие проблемы. Изменить это якобы сможет только компромисс с Россией.

Международный эксперт Стаббс предложил Украине отдать Крым России julianstubbs.com

"Я совсем-совсем не политик. Однако, бьюсь об заклад, вы никогда не измените взгляд России на Крым. Украине нужно смириться с ситуацией и прийти к соглашению с Кремлем по поводу полуострова", – высказался Стаббс.

Эксперт заявил, что не видит никаких способов повлиять на точку зрения России.

"Я понимаю, какие сильные чувства вызывает этот вопрос у украинцев. Возможно, это трудно принять, но, по моему мнению, такова реальность", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-канцлер Германии и глава комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер оскандалился заявлением о том, что Крым – "старая российская территория.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся