"Никогда этого не забудем!" Италия поблагодарила украинских врачей

Украинских медиков, которых президент Владимир Зеленский отправил в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, на военном аэродроме Pratica di Mare близ Рима встретили чиновники страны со словами благодарности.

Как сообщается на Facebook-странице Посольства Украины в Италии, самолет из Киева встречали, в частности, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин и руководство итальянского региона Марке, в больницах которого будут работать украинские врачи.

"Спасибо Украине и ее медикам за этот жест солидарности и международной поддержки. Италия этого никогда не забудет", – заявил во время встречи министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, сообщает Радио Свобода.

Итальянские чиновники встретили медиков из Украины со словами благодарности Facebook Посольства Украины в Италии

Кроме того, представитель посольства Украины в Италии Дмитрий Воловник отметил, что итальянская сторона высоко оценила помощь и поддержку со стороны Украины.

Также много итальянских изданий и государственных телеканалов сообщили о прибытии украинских врачей, отметив, что, после Албании и Польши, Украина стала очередной страной Восточной Европы и Западных Балкан, которая предоставляет конкретную поддержку Италии.

Сообщается, что Департамент гражданской защиты Италии принял решение, что украинские специалисты будут работать в больницах области Марке в городах Урбино и Пезаро на протяжении двух недель. Их задача – не только помогать итальянским коллегам, но и перенимать опыт лечения новой болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, по возвращении из Италии украинские медики смогут сразу приступить к работе. Врачи будут проходить обсервацию прямо в учреждениях здравоохранения и при этом делиться опытом с другими медиками.

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