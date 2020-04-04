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4 апреля • обновлено в 21:22
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"Никогда этого не забудем!" Италия поблагодарила украинских врачей

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Украинских медиков, которых президент Владимир Зеленский отправил в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, на военном аэродроме Pratica di Mare близ Рима встретили чиновники страны со словами благодарности.

Как сообщается на Facebook-странице Посольства Украины в Италии, самолет из Киева встречали, в частности, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин и руководство итальянского региона Марке, в больницах которого будут работать украинские врачи.

"Спасибо Украине и ее медикам за этот жест солидарности и международной поддержки. Италия этого никогда не забудет", – заявил во время встречи министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, сообщает Радио Свобода.

Итальянские чиновники встретили медиков из Украины со словами благодарности

Итальянские чиновники встретили медиков из Украины со словами благодарности

Facebook Посольства Украины в Италии

Кроме того, представитель посольства Украины в Италии Дмитрий Воловник отметил, что итальянская сторона высоко оценила помощь и поддержку со стороны Украины.

Также много итальянских изданий и государственных телеканалов сообщили о прибытии украинских врачей, отметив, что, после Албании и Польши, Украина стала очередной страной Восточной Европы и Западных Балкан, которая предоставляет конкретную поддержку Италии.

Сообщается, что Департамент гражданской защиты Италии принял решение, что украинские специалисты будут работать в больницах области Марке в городах Урбино и Пезаро на протяжении двух недель. Их задача – не только помогать итальянским коллегам, но и перенимать опыт лечения новой болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, по возвращении из Италии украинские медики смогут сразу приступить к работе. Врачи будут проходить обсервацию прямо в учреждениях здравоохранения и при этом делиться опытом с другими медиками.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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Mega Death
Mega Death
Теперь точно у больных либо маски начнут пропадать, либо дорогостоящие фарм. препараты))) Украинец и скиздить это синонимы))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Потом вспомните когда по Италии будут ездить украинские танки
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