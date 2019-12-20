"Никакой дискриминации!" Единственная в Украине военная летчица сделала признание о службе в армии

Единственная военная летчица в Украине Татьяна Конарева-Шиляева призналась, что выучиться на пилота сейчас не так и сложно, но не каждая девушка в результате решает посвятить этой, на первый взгляд, сугубо мужской профессии, всю свою жизнь.

Женщина служит в воинской части А12/31 в поселке Гавришовка под Винницей и руководит вертолетом Ми-8. О проблемах авиации, а также своем первом полете и как это – быть единственной женщиной-пилотом среди мужчин она рассказала УНН.

"Когда училась в Харьковском институте военно-воздушных сил, который закончила в 2003 году, на курсе нас 4 девушки было. Две из них в Сухопутных войсках остались в Херсоне, но в авиации. С двух одна только летает. Пока нет больше женщин пилотов, а так – только штурманы", – призналась летчица.

Единственная военная летчица в Украине Татьяна Конарева-Шиляева unn.com.ua

Ее же выбор пал именно на военную авиацию из-за родителей, которые тоже связаны с авиационной техникой: папа военный летчик-снайпер, полковник запаса, мама работает на авиаремонтном заводе, и сестра также военная.

В то же время место работы Татьяна себе не выбирала – туда ее направили после окончания института.

"Не знаю, что такое гражданская авиация. Точнее, не знала. Хотя, если мой ребенок захочет стать летчиком – я буду способствовать тому, чтобы это была именно гражданская. Это сложно", – заметила летчица.

За 20 лет военной службы она получила даже награду от государства, однако, признается, то до сих пор не обеспечило ее семью жильем.

Татьяна Конарева-Шиляева golos.com.ua

"Мой муж тоже военный, 22 года выслуги у него, а на двух – 42. Но жилья своего не имеем. Это у нас по винницком гарнизоне самая большая проблема. В других городах не так сложно", – рассказала Татьяна Конарева-Шиляева.

Совмещать работу с семейной жизнью ей, говорит, не сложно. А вот свой первый полет она не помнит.

"Он был в 16 лет. Уже и не вспомню, как это было. Детство еще, считаю. Я училась в Николаеве в аэроклубе. И начала летать на спортивных самолетах Як-52. То есть, когда в 1999 году пошла учиться в Харьков – у меня уже был налет часов на самолете", – призналась женщина-пилот.

Татьяна Конарева-Шиляева gazeta.ua

Несмотря на то, что военная, добавляет летчица, она не принимала участия в боевых действиях – из-за проблем со здоровьем. При этом подчеркнула, что во время своей работы никогда не чувствовала дискриминации.

"Видимо, это зависит от характера мужчин. Например, когда они хотят на фоне женщин казаться более мощными, крепкими и сильными, и только так могут это почувствовать. Может, в других родах войск и так, но в Воздушных силах такого нет", – убеждает Татьяна Конарева-Шиляева.

По ее словам, сейчас в Харькове учится девушка, тоже дочь военного полковника, который служит в их штабе. И если она доучится и решит продолжить работать в этой сфере – то в Украине будет еще одна девушка-пилот.

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