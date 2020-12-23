Никакого Нового года: Египет отменил все праздники

В Египте запретили празднование Нового года, чтобы остановить рост количества случаев коронавируса в стране.

Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, пишет The DailyStar. По состоянию на 23 декабря с начала эпидемии здесь зарегистрирован 127 061 случай болезни, 7 167 человек умерли, говорят данные Университета Джона Хопкинса.

Карта заболеваемости коронавирусом gisanddata.maps.arcgis.com

"В рамках мер предосторожности, принятых для борьбы с коронавирусом, новогодних праздников или собраний не будет", – сказал он.

Несмотря на достаточно высокий официальный показатель по уровню выздоровления (107 563 человек на дату публикации), из-за ограниченного тестирования часть случаев болезни может оставаться неучтенной, говорится в сообщении.

Член национального комитета Египта по преодолению коронавирусного кризиса Мохаммед аль-Нади сказал, что на самом деле количество инфицированных может быть в 10 раз больше, чем официально объявлено.

Ранее стало известно, что в Египте запретили проводить новогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия на территории гостиниц и ресторанов. Для нарушителей предусмотрен штраф. За соблюдением запрета будут следить "тайные уполномоченные" Минтуризма страны.

Также на территории Египта усилили контроль за тестами туристов на COVID-19.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 декабря в Египте ввели новые карантинные правила. Теперь магазины, рестораны и другие развлекательные заведения работают в ограниченном режиме.

Торговые центры открыты с 7:00 до 23:00 летом, а зимой – до 22:00; кафе, рестораны и рынки – с 5:00 до 1:00 летом и до полуночи зимой.