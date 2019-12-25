"Никакое оно не католическое!" Религиовед развеяла стереотип о Рождестве

В Украине годами насаждался стереотип о том, что Рождество Христово 25 декабря празднуют только католики, хотя григорианского календаря придерживается большинство православных церквей мира.

Об этом рассказала в эфире ObozTV религиовед Вита Титаренко, комментируя празднование Рождества в Украине.

"Стереотип насаждался годами и десятилетиями, что 25 декабря – это католическое Рождество. Никакое оно не католическое. Какие церкви остались на юлианском календаре и празднуют 7 января? Украинская церковь Московского патриархата, Украинская греко-католическая церковь, Русская православная церковь, Грузинская церковь, Иерусалимская церковь, афонские монахи", – рассказала эксперт.

Титаренко отметила, что остальные 11 православных церквей, в том числе материнский для Православной церкви Украины Константинопольский патриархат, празднуют 25 декабря.

"Мы имеем притяжение к Русской православной церкви, стереотипы о "католическом" Рождестве. Это то, что мы должны преодолеть, как мы преодолели непростой путь к получению автокефалии", – считает она.

"Для верующих логичнее, что сначала Рождество, а потом должен быть Новый год. Я уже слышала народные шутки, что у нас Старый новый год и Старое новое Рождество. По логике мы могли бы праздники унифицировать. Страна живет по григорианскому календарю, а тут – юлианский", – добавила религиовед.

sq.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в канун Рождества.

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