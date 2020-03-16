Как защититься от коронавируса в Киеве: врач дала совет

Чтобы защититься от распространения коронавируса COVID-19, дети должны сидеть дома, а не разгуливать по улицам во время карантина.

Об этом рассказала врач-терапевт, эпидемиолог, ревматолог Людмила Смолина. По ее словам, в столичной Железнодорожной больнице №2, где она работает, применяются усиленные меры защиты от распространения коронавируса COVID-19.

"У нас больница закрыла все плановые госпитализации. Мы будем работать только с экстренными хирургическими госпитализациями. В отделении закрытый режим, пациентов мы не пускаем", – сообщила медик OBOZREVATEL.

Она добавила, что осмотр пациентов проводится в специально отведенном помещении, "карантинной комнате", "чтобы избежать любых лишних контактов". Перед приемом пациенту меряют температуру.

Вирус, поцелуй, коллаж

В контексте инициативы министра здравоохранения Украины об усилении мер борьбы с распространением коронавируса врач сказала, что всем украинцам действительно следует "максимально мобилизоваться, не делать лишних телодвижений, но и не поддаваться панике".

"Пусть все сидят по домам, не ходят, не шастают. Дети должны быть дома, а не ходить на площадки и на лужайки. Никаких цемчиков, объятий, разговоров и всего остального", – подчеркнула медик.

В этом контексте она напомнила, что "передача коронавируса – фекально-оральная".

Онлайн-карта распространения коронавируса в мире:

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