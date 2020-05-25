Врач сказала, как укрепить иммунитет во время эпидемии без лекарств

В ситуации пандемии коронавируса не рекомендуется укреплять иммунитет при помощи лекарственных средств.

Повысить резистентность организма к вирусным инфекциям поможет выполнение общеизвестных правил здорового образа жизни. Об этом OBOZREVATEL рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической иммунологии Национальной академии последипломного образованиия им. П.Шупика, врач аллерголог-иммунолог Татьяна Бондаренко.

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"Мы не знаем, в какой организм мы вмешиваемся теми или иными препаратами. Если у человека нехватка каких-то компонентов, он начинает болеть, бежит к иммунологу, тот делает иммунограмму, видит недостаток и начинает укреплять. Но когда человек здоров, и мы начинаем "укреплять" иммунитет – это самое последнее дело", – подчеркнула врач.

Она предупредила, что подобное "стимулирование" иммунитета в самом худшем случае может привести к аутоиммунному процессу, когда защитная функция организма начинает реагировать на угрозы неадекватно. "Хорошо, если организм сам разберется, заблокирует где-то этот препарат и он не будет работать. Но не у всех так", – заметила медик.

Она призвала укреплять иммунитет общеизвестными средствами, и делать это не только в осенне-зимний период, а круглый год.

Врач сказала, как укрепить иммунитет без таблеток

"Исключить питание фаст-фудом, не употреблять сладкие напитки, всякие колы и прочее, рекламой которых "фонят" биллборды. Организовать правильный режим труда и отдыха, прогулки на свежем воздухе, плановую вакцинацию", – порекомендовала иммунолог.

В этом контексте она добавила, что, когда вакцина от коронавируса станет доступной, вакцинироваться от Covid-19 необходимо людям, принадлежащим к группе риска, прежде всего, людям пожилого возраста и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Бондаренко пояснила, что на самом деле лечит препарат, который президент США Дональд Трамп назвал защитой от коронавируса.