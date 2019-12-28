Никаких палаток: скандал с выселением штаба ВМС в Одессе оказался фейком

Командующий оперативного командования "Юг" генерал-майор Игорь Палагнюк опроверг информацию о том, что штаб Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, расположенный в Одессе, выселяют в палатки.

Объяснение ситуации он дал в комментарии InfoResist. "Это фейк. Это откровенная обида то, что рассказывают что Сухопутные войска и ВМС враждуют между собой. Это ложь. Мы проливаем кровь вместе на Востоке Украины, как мы можем враждовать", – заявил генерал.

Командующий выразил мнение, что кто-то пытается раскачать ситуацию. "Это ложь и никому не верьте. Потому что штаб ВМС будет в другом месте, но тогда, когда он будет готов. Пока он не готов, конечно, они будут у меня. Я их не выгоняю, они находятся на месте", – заявил Палагнюк.

Скандал с выселением штаба ВМС оказался фейком

В свою очередь командующий ВМС Игорь Воронченко сказал, когда будет отремонтирован штаб.

"Сроки сдачи объекта зависят от ГлавКЭУ. Мы будем держать этот вопрос на контроле. Первая очередь планируется к сдаче в конце апреля, вторая очередь на конец июля", – заявил он. По словам адмирала, палатки – всего лишь часть тренировок воинов, а никак не место их дислокации.

Прокомментировал возникшую ситуацию в своем Telegram-канале и министр Обороны Андрей Загороднюк.

Загороднюк опроверг переезд штаба ВМС в палатки Цензор.НЕТ

"Командование ВМС ВС Украины переедет в новые помещения после того, как они будут готовы и сданы в эксплуатацию. До того, как они будут полностью готовы, Штаб будет находиться в тех помещениях, которые он занимает сейчас. Никаких "конфликтов" между подразделениями ВСУ не существует. Все они выполняют задачи в штатном режиме. В том числе ВМС", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что поскольку ремонт будущего штабного комплекса еще не закончен, возле него установили большие армейские палатки якобы для военнослужащих на целых три месяца.

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