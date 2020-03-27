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27 марта • обновлено в 17:16
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Никаких лифтов! Украинцам дали рекомендации на время карантина

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Министерство развития общин и территорий Украины составило список рекомендаций жителям многоэтажных домов на период карантина. Им советуют не пользоваться лифтом, устраивать онлайн-вечеринки и дезинфицировать вещи.

По их словам, выходить из квартиры нужно только в случае крайней необходимости, при этом пользуясь масками и перчатками. Также нужно избегать скопления людей, держать дистанцию в полтора метра и не пользоваться детскими площадками. А лучше и вовсе покупать лекарства и продукты онлайн.

Кроме этого, в министерстве рекомендуют:

  • Стараться ходить по лестнице и не пользоваться лифтом.

  • Если же зашли в лифт, то не трогать руками без перчаток кнопки. То же касается и дверных ручек.

  • Ограничить общение с людьми, которые не проживают вместе с вами. Работать, общаться и устраивать вечеринки лучше онлайн.

  • Дезинфицировать подъезд (пол, ручки дверей и так далее).

  • Пускать в подъезд только знакомых людей, так как участились случаи мошенничества под видом дезинфекции или проверки.

  • Дезинфицировать вещи.

Никаких лифтов! Украинцам дали рекомендации на время карантина

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-диетолог Алена Юдина рассказала как правильно питаться в условиях карантина.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
вирус карантин
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