Никаких лифтов! Украинцам дали рекомендации на время карантина

Министерство развития общин и территорий Украины составило список рекомендаций жителям многоэтажных домов на период карантина. Им советуют не пользоваться лифтом, устраивать онлайн-вечеринки и дезинфицировать вещи.
По их словам, выходить из квартиры нужно только в случае крайней необходимости, при этом пользуясь масками и перчатками. Также нужно избегать скопления людей, держать дистанцию в полтора метра и не пользоваться детскими площадками. А лучше и вовсе покупать лекарства и продукты онлайн.
Кроме этого, в министерстве рекомендуют:
Стараться ходить по лестнице и не пользоваться лифтом.
Если же зашли в лифт, то не трогать руками без перчаток кнопки. То же касается и дверных ручек.
Ограничить общение с людьми, которые не проживают вместе с вами. Работать, общаться и устраивать вечеринки лучше онлайн.
Дезинфицировать подъезд (пол, ручки дверей и так далее).
Пускать в подъезд только знакомых людей, так как участились случаи мошенничества под видом дезинфекции или проверки.
Дезинфицировать вещи.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-диетолог Алена Юдина рассказала как правильно питаться в условиях карантина.
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