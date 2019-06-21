Никаких диет: Гройсман дал совет, как быстро похудеть

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскрыл главный секрет своего похудения.

Так, на одной из встреч с молодежью политик дал советы касательно того, как легко и быстро привести себя в порядок. Видео беседы было выложено на его странице в Facebook.

"Как я потерял свой вес? Это топ-новость просто... Должна быть сила воли. У меня нет никак специальных диет, у меня нет никаких специальных советников, никаких специальных диетологов. Все, что вы видете, это я сделал на свое усмотрение", – заверил Гройсман.

Скриншот с видео

Главный рецепт успеха прозвучал так: "Я исключил из рациона определенные продукты питания. Я уменьшил количество углеводов. И нужно больше двигаться: ходить, бегать, плавать, скакать. Все, что угодно. То есть, физические нагрузки и меньше кушать. И тогда все станет на свои места. Вот это секрет успеха

Но тут нужно еще принять решение. Чтобы не было такого, что ты приходишь домой, и холодильник на тебя нападает".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман заявлял уже, что похудел без диет, а благодаря правильному режиму питания.

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