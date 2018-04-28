Ничего святого: в Запорожье вандалы разгромили памятник Героям Украины

На острове Хортица в Запорожье вандалы разрушили памятный знак, который установили 21 апреля в честь защитников Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Его открыли в рамках акции "Возроди Хортицу" и посадили рядом с ним 2 тыс. дубов, сообщается на Telegram-канале националистической организации С14.

Также там опубликовали фото последствий бесчинств вандалов. На них видно, что преступники разбили памятник на несколько частей, а у его подножия оставили бутылки от спиртных напитков.

Погром вандалов в Запорожье Telegram-канал С14

Погром вандалов в Запорожье Telegram-канал С14

По информации местного сайта 061.ua, инициатором высадки деревьев и установки памятного знака стал "Национальный корпус". Саженцы дубов привезли из Литвы. Открытие мемориала было приурочено к столетию борьбы за независимость Украины и Литвы. На акцию приехали люди со всей Украины, прошел патриотический фестиваль.

Погром вандалов в Запорожье 061.ua

Погром вандалов в Запорожье 061.ua

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Ананьеве Одесской области неизвестные подожгли стенд с фотографиями людей, погибших на Майдане и в зоне АТО.