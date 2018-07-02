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"Ничего не изменилось!" Жители "ДНР" откровенно пожаловались на "русский мир"

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Большинство людей, которые проживают на территории так называемой "ДНР", недовольны уровнем своей жизни.

Об этом в Twitter сообщил журналист и блогер Денис Казанский, прикрепив скриншот с результатами соответствующего опроса в одной из групп оккупантов в социальных сетях.

В анонимном опросе проголосовали 800 жителей оккупированной территории, почти 62% из которых признались, что за последние четыре года "ничего в лучшую сторону не изменилось".

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Лишь 22% "респондентов" заявили, что их устраивает жизнь в "ДНР", тогда как остальные ответили, что они либо не местные либо уехали из "ДНР".

"Опрос в одной из донецких групп. В отсутствии реальных соцопросов - это самые честные данные с той стороны", - отметил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанаты СССР устроили "безумные эксперименты" над детьми Донбасса.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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"Написал блогер казанский" - ахахаха - опрос сепаров в соц сетях? Было информация для украинской быдлл аудитории
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