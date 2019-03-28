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"Ничего не должен": у Зеленского объяснили тайную виллу в Италии

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Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заявила, что шоумен по закону не был обязан декларировать виллу в Италии, данные о которой были обнародованы журналистами.

Соответствующий комментарий появился на странице "Команда Зеленского" в Facebook. Информацию расследователей назвали фейком.

"За три дня до выборов президента Украины Владимира Зеленского пытаются дискредитировать. В СМИ запущена очередная волна фейков о "сокрытии имущества" Зеленским при декларировании", – сказано в посте.

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В штабе кандидата заявили, что Зеленский не прятал недвижимость, а просто не должен был ее декларировать

Так, отмечается, что Закон "О предотвращении коррупции" указывает на то, что информацию о бенефициарной собственности указывают только те субъекты декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также субъекты декларирования, занимающие должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков.

"Учитывая, что Владимир Зеленский не занимает ни одну из должностей на государственной службе, он не имел и не имеет обязанности декларировать недвижимость, владельцем которой является компания, основанная Владимиром", – подчеркнули в заявлении.

Кроме того, в команде Зеленского заявили, что информация о 15 комнатах в жилье также не соответствует действительности.

"Утверждение авторов фейка о "пятнадцатикомнатности виллы" это лишь дополнительное подтверждение циничной клеветы. Могли бы уже и 150 комнат написать, для более "сенсационных" заголовков", – резюмировали в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юристы заявили, что если Зеленский не пользовался виллой своей компании, у него не было обязанности указывать ее в декларации.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Скирда Женя
Скирда Женя
)))))))))))))))) не должен декларировать т.к. не занимает особо ответственных должностей, а как не дай Бог станет президентом, то до декларирует ещё пяток вилл 10ток квартир и по мелочам чего ещё)))
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Федик Петро
Федик Петро
"Не виноватая, я он сам пришол".
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Севченко Николай
Севченко Николай
Пытаются отмазаться. То офшоры нашлись, то миллионы Коломойского всплыли, то вилла среди российских олигархов. А тут ещё 2 дебила записали ролик в его поддержку. Ну прям идеальный кандидат для людей с низким IQ.
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