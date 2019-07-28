"Нибиру приближается": в сети запаниковали из-за нового конца света

На Землю с большой скоростью надвигается планета Нибиру, из-за которой на планете произойдет конец света.

Апокалипсис случится 12 августа, когда планета Х подойдет к нам на минимальное расстояние. О страшной аномалии в космическом пространстве якобы сообщили источники в NASA, передает TOP News.

Гигантское небесное тело движется со стороны Венеры. Оно может быть той самой мистической планетой Х, о которой последние несколько лет гудит научный мир, подогреваемый сенсационными публикациями в сети.

Нибиру ekovolga.com

Судя по фото инсайдеров из NASA, Нибиру не просто существует, но и реально угрожает Земле.

Набиру NASA

"Планета находится в опасности. Нам запрещено говорить правду во избежание паники, но пусть мир узнает, что всех ожидает. Все ищут Планету Х, а она сама приближается к нам", — сказал анонимный собеседник журналистам.

Ранее уфологи заявляли о том, что планета Нибиру способна уничтожить нашу Землю одним лишь своим приближением. При этом, по некоторым данным, конец света на Земле из-за Нибиру произойдет 12 августа, когда планета Х подойдет к нам на минимальное расстояние.

Исследователи прогнозируют массовые стихийные бедствия и наводнения на Земле, смещение полюсов, перепады температур, из-за чего жизнь на нашей планете обречена на вымирание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа технология, которая способна спасти мир от гибели. Ключем к спасению станет широкое использование биогаза.

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