В День журналіста доречно згадати й про відповідальність та патріотизм наших ЗМІ, а особливо про фейкові медіа та ботів-журналістів.

Для розуміння загроз ботоферм та псевдомедіа хочу звернути увагу на кількамісячну інформаційну атаку на Київський Університет імені Тараса Шевченка!

Не таємниця, що в Університеті восени відбудуться вибори ректора і деканів провідних факультетів. Саме тому, купка неадекватів та кар’єристів, багато з яких були й залишаються чужими для університету, розпочали кампанію дискредитації вишу та зокрема, юридичного факультету. Для цього були створені спеціальний телеграм-канал, бото-ферми у Фейсбуці та Інстаграмі. Одночасно залучені так звані громадські активісти і, найголовніше, кілька високопоставлених представників правоохоронних органів, яких за кілька років встигли зробити й кандидатами наук, і заслуженими діячами!

Методи старі, як у Гітлера з Гебельсом: донос – медійна розкрутка доносу – обшук – медійна підтримка обшуку і тотальна брехня, доки в неї не повірять! Факту не підтверджено, тим паче доведено, – але осад залишився!

Я вже мовчу про можливі наслідки зпланованої дискредитації головного вишу країни напередодні вступної кампанії!

Саме тому, як студент, аспірант і професор Університету, вимагаю від правоохоронних органів зупинити цю брудну кампанію обшуків факультетів і кафедр за доносами із фейковими прізвищами й сконцентруватися на боротьбі із криміналітетом та злочинцями.|

Я переконаний, що колектив університету Шевченка здатний самостійно обрати своїх керівників і забезпечити належний рівень навчального та наукового процесу.