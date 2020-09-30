ВСУ показали, как следят за войсками РФ в Крыму: "слепых зон" не осталось

В Вооруженных силах Украины улучшили систему наблюдения за подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации в оккупированном Крыму.

Об этом сообщило Командование объединенных сил ВС Украины на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В течение последнего месяца нами проведена большая работа по улучшению системы наблюдения за подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории АРК Крым", – сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

В частности, по его словам, в разы увеличено количественные и качественные показатели всех технических устройств видеонаблюдения, предназначенных для мониторинга военной активности на административной границе между материковой Украиной и полуостровом.

"Камеры видеонаблюдения расставлены таким образом, что в поле их зрения нет ни одной "слепой" зоны. Таким образом нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем и ночью, при любых погодных условиях и ситуациях пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения ", – заметил Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры Inform Napalm выяснили имена российских военных, причастных к оккупации Крыма.