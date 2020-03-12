Закрытие КПП на границе из-за коронавируса: в Кабмине сделали заявление

Кабинет министров Украины пока не может уточнить список пунктов пропуска на государственной границе, которые будут закрыты из-за коронавируса.

Сейчас все КПП работают в штатном режиме, сообщается на сайте правительства.

Пока известно, что запланировано закрытие около 70% всех КПП, но окончательный список уточняется.

"Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. Официальная информация будет опубликована на Правительственном портале", – уточнили в Кабмине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина закроет КПП на границе со странами Европы из-за объявленного в стране карантина в связи с распространением коронавируса. По некоторым данным, их должны закрыть 12 марта около 22:00.

Напомним, что с 12 марта по всей Украине введен карантин. Ограничения будут действовать до 3 апреля.

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