Независимость УПЦ: в сеть попало рассекреченное видео с объединительного Собора

В сеть попало рассекреченное видео с объединительного Собора по созданию независимой украинской православной церкви, на котором 15 декабря был избран ее глава.

Запись оказалась в распоряжении "5 канала" и была опубликовано на видеохостинге YouTube. В Соборе также принял участие президент Украины Петр Порошенко, назвавший данное событие одним из самых величайших в истории государства.

По словам представителя Вселенского патриархата митрополита Галльского Эммануила, создание объединенной Украинской православной церкви не было бы возможным без поддержки этого процесса со стороны Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Документ не представили широкой публике. В Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

15 декабря в Киеве прошел объединительный Собор, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор – объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского патриархата – предательство.