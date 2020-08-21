Ветерани є воїнами світла, одвічними оборонцями своєї Батьківщини – нашої неньки-України, державність якої сягає кінця 5 ст., коли було створено Київську державу – перше національне утворення на теренах автохтонних місцевих слов’ян - антів та склавинів.

Київські князі завжди використовували ветеранів для відсічі від набігів прийшлих кочових тюркських племен та нападів сусідніх країн, що намагалися захопити наші родючі території та поневолити праукраїнську людність. Тому боротьба нашого народу і ветеранів за відстоювання державної незалежності тривала постійно і була кривавою. Національна пам'ять українців зберігає спомини про подвиги та жертовність наших пращурів на цьому важкому, политому кров'ю шляху, що 24 серпня 1991 року призвів до проголошення Незалежності України і створення власної самостійної держави, а фактично відновлення державності, що згасла наприкінці 1920 року.

Від 2014 року уособленням захисників України стали Герої Небесної Сотні, вірні присязі військові з анексованого Кримського півострова, учасники Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил на Сході України. Українські воїни та добровольці зруйнували міф про непереможність російської армії. Звитяга українського вояцтва під час російсько-української війни дала країні нових героїв — чоловіків та жінок української армії і силових структур, що воюють на Сході.

Спланована збройна агресія проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції Збройних Сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Незаконна окупація АР Крим та м. Севастополь стала лише першим кроком, спрямованим на підрив незалежності і суверенітету України. Наступним етапом агресії стала спроба дестабілізувати ситуацію у східних та південних регіонах України з метою реалізації проекту "Новоросія". Цьому вдалося перешкодити, але російські регулярні війська та керовані ними незаконні збройні формування окупували окремі райони Донецької та Луганської областей. У результаті збройної агресії проти України загинули більше 14 тис. осіб, декілька десятків тисяч було поранено. 1 млн. 584 тис. мешканців Криму та Донбасу були змушені покинути свої домівки як внутрішньо переміщені особи. Активну фазу збройного нападу проти України вдалося зупинити завдяки мужності українського народу, який став на захист своєї Батьківщини у складі Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших оборонних та правоохоронних органів, а також добровольчих підрозділів. Захищаючи свою незалежність і територіальну цілісність вже загинули тисячі захисників Вітчизни.

Воїни Київської держави, а потім Русі-України, лицарі князя Костянтина Острозького, козаки гетьманів Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, воїни Дієвої Армії Української Народної Республіки та Галицької Армії Західноукраїнської Народної Республіки, бійці Чотирьох Українських фронтів часів Другої світової війни, вояки Української Повстанської Армії протягом півтора тисячоліття мужньо билися із агресором у сотнях битв та тисячах боїв, здобуваючи героїчні перемоги і віддаючи свої життя за українську землю і свободу нашого народу.

Історія циклічна, і боротьба з деякими ворогами України вже тягнеться віками. Орша, Конотоп, Крути, Вапнярка, Гурби, Савур-Могила, Донецький аеропорт, Дебальцево – у цих та сотнях інших боїв українське вояцтво самовіддано, не шкодуючи себе та знищуючи нападників, боронило Україну від одного і того ж агресора.

Зараз Україна крокує до своєї 29-ої річниці Незалежності, яку століттями боронили захисники Вітчизни, поливаючи свободу своєю кров’ю і лягаючи кістьми. Тому тим, хто навіть сьогодні планує потривожити державні основи неньки-України, треба добре зважити, на що замахуються. Адже прийдеться вступити у кривавий тан з затятими оборонцями нашої державності. Ветерани завжди поруч з Батьківщиною, і відразу в бою, як тільки Україна покличе.