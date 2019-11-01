Незаконная добыча песка в Киевской области: за браконьеров взялась полиция

В КП "Плесо", которое занимается содержанием и эксплуатацией земель водного фонда Киева, заявили, что обратились в правоохранительные органы из-за песчаных браконьеров, которые действуют в Голосеевском районе столицы.

Об этом пишет "СтопКор". В предприятии заявили, что запросы в правоохранительные органы направили еще в сентябре.

"О том, что здесь (близ реки Конкк – Ред.) добывают песок, мы узнали в сентябре и сразу же направили запросы в прокуратуру и полицию Голосеевского района", – рассказал инспектор Александр Хвостиков.

По песчаных браконьеров взялись правоохранители

В коммунальном предприятии также заявили, что разрешений на работу двух земснарядов, которые зафиксировали активисты ОО "Стоп коррупции", нет, поэтому добывают недра они противозаконно.

Как стало известно, по данному делу уже открыты уголовные производства, а представителей коттеджного городка "Коник" вызывают на выяснение обстоятельств. Вероятно, что техника, которая намывает песок, имеет прямое отношение именно к этому застройщику.

Журналисты "СтопКора" также обнаружили, что по вине песчаных нелегалов река Коник за последние годы очень изменилась. Отметим, что это может повлечь опасные сдвиги в уникальной экологической системе и стать причиной исчезновения многих видов разнообразной флоры. Кроме того, такая деятельность предусмотрена ответственность согласно ст. 110 Водного кодекса Украины ( "самовольный захват водных объектов и разрушения русел, ручьев и водотоков или нарушения природных условий поверхностного стока").

Кроме того, 31 октября, когда съемочная группа приехала, чтобы зафиксировать реку Конек, русло которой было изменено из-за работы песчаных браконьеров, злоумышленники специально сбили коптер журналистов.

"Мы проводили аэросъемки над рекой Коник, протекающей вблизи одноименного жилого комплекса. Потом к нам подъехал человек, который сказал, что он основатель жилищно-строительного кооператива "Золотая Бухта". Мужчина пригрозил, что "снимет ваш коптер" и после этого аппаратура перестала нас слушаться. В результате коптер застрял в ветвях деревьев", – рассказала журналистка Наталья Дегтярь.

"Стопкор"

"Стопкор"

"Стопкор"

Как писал OBOZREVATEL, в столице нелегальные копатели песка продолжают свою грязную работу вблизи реки Коник. Земельный участок площадью около 1 га полностью разорена и напоминает поверхность Марса, покрытого кратерами.

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