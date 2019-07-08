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NewsOne внезапно отменил телемост с Россией

5.3тЧитать материал на украинском

Телеканал NewsOne внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, и заявил о давлении.

"В связи с информационной кампанией против журналистов, угрозой нападения на телеканал NewsOne и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить", – говорится в сообщении телекомпании.

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Также канал пожаловался на организованную информационную атаку.

"Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака", – отметили в телекомпании.

NewsOne внезапно отменил телемост с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

  • Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.

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Тема
Телемост с Россией
Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Стая шакалов с расеи ожидаемо подняла вой. Хозяин погнал скотин на убой. Слюни и вой шакалья - ничего другого на паРРаше быть не может! Какой диалог с подобной мразью? Зачем нам подобное быдлo?
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Serov Oleg
Serov Oleg
Махал Махалыч, ты,скот одичалый,зачем тут воняешь?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Наглядный пример, каким образом кучка нациков (как высказался один из укрполитологов - из там всего 2%) правит балом на Украине. Украинцы! Где вы? Под кроватями?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Со скотом одичалым не разговаривают! Его уничтожают! Кацaп - не человек! Кацaп - бешеная тварь! И разговор с ним короткий - пуля между рог! Расея - враг! И его уничтожают!
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