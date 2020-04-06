Украинский президент Владимир Зеленский может переиграть российского лидера Владимира Путина на политической арене, однако не напрямую, поскольку силы будут неравны.

Такое мнение выразил российский журналист Александр Невзоров в интервью Дмитрию Гордону, передает "Гордон". Он привел в пример Давида, которым, по его словам, является Зеленский, что сможет "залимонить" в лоб Голиафу Путину камень.

"Голиафов в соседней стране до фига, включая самого главного, Голиафа Владимировича, или Владимира Голиафовича... Но мне кажется, что он недостаточно хорошо владеет собой периодически, что он эмоционален, что он, опять-таки, не понимает, что честность – это абсолютно неуместная вещь в политике. Главной особенности ремесла, умения не лгать и не быть честным, пока я в нем не замечал", – сказал Невзоров.

Зеленский и Путин

"Маленький Давидик как-то сумел переиграть огромного и опасного бойца по имени Голиаф. Нужно понимать, что карта может лечь по-разному. Учитывать нужно и то, в каком состоянии находится старый боец, то есть Владимир Владимирович. Безусловно, напрямую Зеленский вряд ли сумеет справиться", – сообщил Невзоров.

Тем не менее после этих слов Невзоров сказал, что это возможно благодаря политической ловкости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Невзоров сравнил переговоры президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в "нормандском формате" со встречей "кролика и удава".

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