Невыплаты обещанных денег медикам: Шмыгаль объяснил, в чем причина

Зарплата за март в размере 300% направлена всем врачам, которые боролись с эпидемией COVID-19. Но в силу человеческого фактора, некоторые медицинские сотрудники их не получили.

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Об этом 29 мая в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Зарплата в размере 300% выплачена всем врачам, которые боролись с коронавирусом", – сказал он.

При этом Шмыгаль уточнил, что случаи с невыплатами связаны с человеческим фактором.

"Есть по марту и по апрелю вмешательство человеческого фактора. Где менеджеры и руководители медучреждений сильнее, они выплачивают все, а где менеджмент на местах слабее – там есть человеческим фактор, который нужно системно преодолеть", – пояснил он.

Глава правительства добавил, что на сегодняшний день через Национальную службу здоровья Украины заключены почти 100% договоров с медицинскими учреждениями, поэтому с апреля выплата зарплат будет систематизирована.

Также премьер-министр добавил, что ситуация с пандемией вскрыла проблемы реформы системы здравоохранения.

"Мы будем реформировать медицину, но коронавирус вскрыл проблемы, которые есть на сегодняшний день в нашей медицине", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июля 2020 года Министерство здравоохранения Украины намерено повысить зарплаты медицинских работников на 50%.