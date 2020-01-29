Невозможно работать по старым правилам: глава ФРУ о реформе законов о труде и профсоюзах

Новый проект Трудового кодекса предусматривает ряд нововведений вроде обязательной компенсации при увольнении, трудовых договоров для фрилансеров, декретного отпуска для обоих родителей одновременно. И работодатели поддерживают обновление Закона о труде, а также усиление независимости профсоюзов. Такое мнение глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник высказал в комментарии изданию "Сегодня".

По его словам, Кабинет министров также уже пообещал презентовать отдельный закон, который будет регулировать работу профсоюзов так, чтобы они были действительно независимыми.

"Невозможно не реагировать на эти вызовы. Невозможно работать по старым правилам, не реагировать на то, что ключевое средство производства - не станок, а мозги, ум человека. Если мы на это не отреагируем, мы будем терять конкурентоспособность, и наша экономика не будет расти", - подчеркнул Олейник.

Среди новшеств проекта Трудового кодекса – то, что к привычному бессрочному трудовому договору добавляются еще шесть: срочный, краткосрочный, сезонный, с не фиксированным рабочим временем, ученический и для фриланса. Работодатели должны будут заблаговременно предупредить работников об увольнении и выплачивать компенсацию – от двух до шести зарплат, в зависимости от стажа.

Кроме того, председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова заявила, что новый проект Закона о труде защитит тех, кто сейчас не защищен.

"Этот законопроект направлен на то, чтобы вывести тех, кто не защищен совсем, в зону, где будет защита", заявила Третьякова.

По состоянию на сегодня оба законопроекта уже находятся на рассмотрении в парламентском профильном комитете.

Напомним, по данным Минэкономики, из 28,5 млн украинцев работоспособного возраста легально работают только 12,8 млн. Как поощрить платить налоги фрилансеров или нянь, в правительстве пока не придумали. В Кабмине признают: один лишь закон о труде не выведет трудовые отношения из тени - это можно сделать лишь в комплексе с проведением налоговой реформы.

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