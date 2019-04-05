Невозможно дышать: в Крыму забили тревогу из-за нового ЧП

В аннексированном Крыму забили тревогу из-за новой экологической катастрофы, связанной с выбросами химических веществ в воздух.

Так, в городе Яны Капу (Красноперекопск) появился едкий, удушающий запах. Подобные жалобы поступили и из Армянска, где в 2018 году произошла химическая атака с завода "Крымский титан".

Подтверждающими скриншотами с местного паблика, в которых жители рассказали о происходящем, поделился в Twitter блогер "КРЫМский бандеровец".

Крымский титан 112.ua

"Запах в городе какой-то непонятный и горло как будто печет слегка при вдохе", "Бабуля пока в квартире сидит – ничего. Выходит на улицу – и удушающий кашель. Это первые звоночки", "В 2 часа ночи дышать было невозможно", "Позавчера часов с семи вечера начал задыхаться, этой ночью часа в два снова", "Ужасно воняет", – поделились крымчане.

Крым. Жители оккупированного Яны-Капу (Красноперекопска) встревожены - в городе снова появился едкий, удушающий запах. Напомню, накануне жители Армянска также сообщили об ухудшении экологической ситуации в городе. Почитать можно здесь >> https://t.co/kQjbaVo8tp pic.twitter.com/nAkmsrLo5a — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 5 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь с 23 на 24 августа 2018 года в районе Армянска и Красноперекопска произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Жители жаловались, что их травят.

Химическую катастрофу спровоцировали испарения завода "Крымский титан" украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из города детей.

Вскоре стало известно, что химатака с полуострова добралась и до материковой части Украины.

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