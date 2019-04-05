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Невозможно дышать: в Крыму забили тревогу из-за нового ЧП

2.9тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму забили тревогу из-за новой экологической катастрофы, связанной с выбросами химических веществ в воздух.

Так, в городе Яны Капу (Красноперекопск) появился едкий, удушающий запах. Подобные жалобы поступили и из Армянска, где в 2018 году произошла химическая атака с завода "Крымский титан".

Подтверждающими скриншотами с местного паблика, в которых жители рассказали о происходящем, поделился в Twitter блогер "КРЫМский бандеровец".

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Крымский титан

Крымский титан

112.ua

"Запах в городе какой-то непонятный и горло как будто печет слегка при вдохе", "Бабуля пока в квартире сидит – ничего. Выходит на улицу – и удушающий кашель. Это первые звоночки", "В 2 часа ночи дышать было невозможно", "Позавчера часов с семи вечера начал задыхаться, этой ночью часа в два снова", "Ужасно воняет", – поделились крымчане.

Невозможно дышать: в Крыму забили тревогу из-за нового ЧП
Невозможно дышать: в Крыму забили тревогу из-за нового ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ночь с 23 на 24 августа 2018 года в районе Армянска и Красноперекопска произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Жители жаловались, что их травят.

  • Химическую катастрофу спровоцировали испарения завода "Крымский титан" украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

  • Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из города детей.

  • Вскоре стало известно, что химатака с полуострова добралась и до материковой части Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
"Подтверждающими скриншотами с местного паблика" - ))))))))))))))))) ДАЛЬШЕ НЕ ЧИТАЛ!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Пушненка Семен, причем эти все аки гомноеда К.Б.)Он сам с собой там беседу ведёт,а потом эти скрины приводит в качестве доказательства "ужОс нах")
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