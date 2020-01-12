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12 января • обновлено в 13:08
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Владимир Компаниец
Владимир Компаниец
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Невиконана обіцянка Авакова коштує Україні мільярди

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Отже, відповідь на задачу про штрафи в Грузії за порушення ПДР, яке було зафіксовано автоматичними камерами.

Невиконана обіцянка Авакова коштує Україні мільярди

В Грузії за допомогою камер автоматично штрафують за:

  • перевищення швидкості;

  • перевищення швидкості на дистанції (інтелектуальний контроль);

  • заїзд на перехрестя;

  • невикористання ременів безпеки водієм та пасажиром;

  • розмови водія по мобільному телефону.

За 2018 рік камери в автоматичному режимі виписали штрафів на 42,048 млн ларі, ВВП Грузії за 2018 рік 29,719 млрд ларі, в усі бюджети та фонди в 2018 році було зібрано 11,761 млрд ларі. Відповідно правильними відповідями є 0,14% від ВВП або 0,36% від суми усіх фондів та бюджетів.

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Якщо камери були б в Україні і були б аналогічні пропорції штрафів відносно бюджетів, то в Україні зібрали б за 2018 рік 5,07 млрд грн (В бюджеті на 2020 рік не змогли знайти 3 млрд грн на проведення перепису населення).

...

Але камер, які автоматично штрафують, в Україні поки нема, хоча Аваков обіцяв до кінця 2019 року їх запуск:

20.03.2019 "Майже все готове, нам не вистачає можливо лише незначних деталей, можливо однієї постанови уряду та маленької поправки в парламенті. Я думаю, що цього року ми це увімкнемо", - сказав Арсен Аваков.

4 липня 2016 р Аваков обіцяв їх запустити "зовсім скоро" .

Невиконана обіцянка Авакова коштує Україні мільярди

P.s. Врахуйте, що в Грузії камери працюють вже декілька років і вони вже відмічені на онлайн-картах, тому водії чудово знають про їх місцезнаходження.

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Владимир Компаниец Владимир Компаниец
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